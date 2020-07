Vor sa il inlocuiasca pe Andone cu un fost castigator al LIGII CAMPIONILOR! Cine poate ajunge in atacul lui Galatasaray

Mario Mandzukic s-a despartit de echipa Al Dunhail si a devenit liber de contract.

Fostul jucator de la Juventus a intrat in atentia cluburilor din Turcia si ar putea sa il inlocuiasca pe internationalul Florin Andone in atacul Galatei. Andone a fost imprumutat la Galatasary, iar la finalul acestui sezon se va intoarce la Brighton in Premier League.

Echipa unde Gheorghe Hagi a scris istorie are concurenta serioasa. De serviciile atacantului croat mai sunt interesati si cei de la Fenerbahce, potrivit Transfermarketwerb.

Finalist la Cupa Mondiala din 2018 cu nationala Croatiei, Mandzukic nu duce lipsa de oferte. Varful in varsta de 34 de ani se poate intoarce in Serie A, la Roma sau Fiorentina, potrivit sursei citate.

La inceputul acestui sezon "Batrana Doamna", l-a cedat gratis in Qatar. Mandzukic nu s-a adaptat in Arabia si a anuntat recent ca si-a reziliat contractul cu echipa sa. El a reusit sa marcheze in singur gol in cele 7 partide jucate.

Florin Andone s-a accidentat saptamana trecuta intr-un meci cu Rizespor si si-a luat ramas bun de la fanii turci printr-un mesaj pe Instagram.

"Nici nu stiu cum sa incep, sau de unde sa incep, dar vreau sa exprim ceea ce simt si sa impartasesc cu toti. Vreau sa multumesc tuturor acestor oameni care m-au ingrijit si mi-au transmis mesaje de sustinere si incurajare.

Sezonul s-a incheiat pentru mine, unul foarte dificil din cauza celor doua ccidentari pe care le-am suferit. Ma simt frustrat ca nu indeplinesc obiectivele pe care le aveam in minte la venirea la acest mare club, simt ca am dezamagit multe persoane si ca accidentarile nu mi-au permis sa arat tot fotbalul de care sunt capabil.

Imi pare rau pentru cum a decurs totul si, desi timpul petrecut la Galatasaray nu a fost cel mai bun, m-am simtit privilegiat sa imbrac tricoul acestei echipe. Multumesc din nou pentru mesaje, inclusiv fanilor Galatey, care au demonstrat ca sunt printre cei mai buni din lume. Multumesc", a fost mesajul postat de Andone.