Vlădoiu, declarația serii după primul gol în Liga 1: „Nu aveam speranțe că îmi pasează! Nu știam unde să mă bucur!” :)

Universitatea Craiova a câștigat categoric ultimul meci din Liga 1. Oltenii au învins-o pe Farul Constanța, 4-1, și l-au făcut pe Gică Hagi (57 ani) să coboare pe locul 5 în clasamentul final.

Al doilea gol al Universității a fost înscris de Ștefan Vlădoiu (23 ani), care a izbutit să marcheze primul gol în Liga 1. Iar la finalul partidei, fundașul dreapta a mărturisit că nu se aștepta ca Ștefan Baiaram (19 ani) să-i paseze și a ținut să-i mulțumească coechipierului său pentru gest.

Vlădoiu: „E un moment unic!”

„Nu știam unde să mă bucur, nu s-a mai întâmplat până acum. E un moment unic. Îi mulțumesc lui Baiaram, nu aveam speranțe că îmi pasează. Ca atacant, fiind singur cu portarul, mă așteptam să șuteze. Și Mister ne-a zis că dacă vedem pe cineva într-o poziție mai bună să îi pasăm.

Sper să ne atingem obiectivul și să ne calificăm în Conference League. Ne-am concentrat în meciul pentru meciul de astăzi, spectatorii noștri voiam o victorie”, a declarat Ștefan Vlădoiu la finalul meciului.

Totodată, Andrei Ivan (25 ani) a mărturisit că toată concentrarea se mută acum pe barajul pentru Conference League cu FC Botoșani. Iar atacantul oltenilor a mărturisit că este mulțumit cu ce a realizat la nivel personal în acest sezon.

Ivan: „Trebuie să fii tare psihic”

„Mister a vrut să odihnească mai mulți jucători pentru meciul de baraj, ne-am făcut treaba, am câștigat și suntem mulțumiți. Suntem pregătiți pentru acest meci, o să vină o săptămână în care o să ne antrenăm și o să câștigăm. Trebuie să fii tare psihic, nu cred că ne-a doborât Cupa, trebuie să ne pregătim pentru meciul cu Botoșani.

Am avut o perioadă în campionatul regulat de opt meciuri fără victorie, am intrat cu puține puncte în play-off. Personal, sunt mulțumit. Am înscris, mi-am ajutat echipa, vom vedea ce va fi la anul”, a declarat Andrei Ivan la finalul meciului.