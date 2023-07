Proaspăt revenit la FCSB după ce a devenit liber de contract în urma rezilierii cu Cremonese, Vlad Chiricheș a vorbit vineri, în cadrul unei conferințe de presă, despre felul în care a fost tratat în ultima perioadă.

„Voiam să vorbesc despre acest aspect, am văzut în ultimele săptămâni vorbe aruncate cu ușurință și răutate.

Să fiu numit pacient, multe altele, cred că e prea mult și pentru ce am făcut eu ca sportiv pentru fotbalul românesc aș merita mai mult respect.

Vlad Chiricheș: ”Sunt într-o formă foarte bună”

Am încercat să mă pregătesc mereu la 100%, să am o alimentație bună, dar au fost momente când corpul meu a cedat, nu a fost sub controlul meu.

Sunt într-o formă foarte bună, lucrez foarte bine, cu cei mai buni preparatori. Sper să mă țină asta la cel mai bun nivel. Am încredere foarte mare în ei și sunt sigur că mă pot ajuta să fiu la un nivel foarte bun”, a declarat cel care este căpitanul naționalei României în conferința de presă organizată de FCSB.