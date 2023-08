Mai exact, Vlad Chiricheș a purtat echipamentul roș-albaștrilor ultima dată în urmă cu 10 ani. Atunci, stoperul a plecat la Tottenham Hotspur, iar Gigi Becali a încasat nu mai puțin de 9.5 milioane de euro pentru serviciile stoperului său.

Vlad Chiricheș a spus fără menajamente care e cel mai mare regret al carierei sale

În cariera fotbalistică a lui Vlad Chiricheș au urmat echipe precum SSC Napoli, Sassuolo și Cremonese, până să ajungă înapoi la vicecampioana României. Cotat la 900.000 de euro, conform site-urilor de specialitate, fundașul central nu s-a ferit să spună care e cel mai mare regret al său.

„(n.r. Care este cel mai mare regret?) Cred că a fost perioada petrecută la Tottenham”, a spus Vlad Chiricheș, potrivit OrangeSport.

Internaționalul român a fost lovit de o accidentare dură la Totenham, care l-a făcut să stea departe 53 de zile de teren și să lipsească la 12 meciuri ale londonezilor. Iar de atunci, până acum, Vlad Chiricheș și-a încărcat bagajul de accidentări.

„Acolo am avut mai multe accidentări, iar atunci când am revenit, nu am mai reuşit să mă auto-depăşesc, să-mi doresc mai mult”, a continuat jucătorul de la FCSB.

FCSB - CFR Cluj, LIVE TEXT de la 21:30

FCSB - CFR Cluj va fi LIVE TEXT duminică, 6 august, de la ora 21:30, pe www.sport.ro, dar șip e Facebook Sport.ro.

Privind strict continuitatea sportivă, cele două s-au mai întâlnit de 70 de ori în principala competiţie internă, de 26 de ori s-au impus bucureştenii, de 19 ori au câştigat clujenii, iar alte 25 de partide s-au terminat la egalitate, scrie LPF.

Pe 15 decembrie 2022, FCSB - CFR 0-1 a fost singurul succes reuşit de ardeleni în precedentele șapte dueluri pe prima scenă, în rest au fost patru victorii ale FCSB (inclusiv ultima dispută directă, cea din 14 mai 2023, FCSB - CFR 1-0) şi două rezultate de egalitate.

Pentru tehnicianul italian Andrea Mandorlini, partida din această rundă va fi a doua pe care o va disputa împotriva grupării bucureştene, precedenta având loc pe 28 februarie 2010, CFR Cluj - FCSB 1-1.