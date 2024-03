Vinicius, sfat pentru transferul de 45.000.000€ de la Real Madrid: ”Sper să facă asta”

Real Madrid l-a achiziționat pe puștiul de 17 ani de la Palmeiras pentru 45 de milioane de euro. Endrick are deja trei apariții la prima reprezentativă a Braziliei, unde a reușit să înscrie un gol.

Vinicius, starul de pe ”Santiago Bernabeu”, a vorbit despre venirea lui Endrick și speră ca fotbalistul să asculte de vârstnici în vestiarul galacticilor, pentru a evolua cât mai mult.

”E foarte important să asculți de cei mai mari în vestiar. Sper să facă asta și Endrick, e un jucător de top, un tip bun. Am încredere că va evolua și se va dezvolta la Real Madrid, pregătit să facă un impact”, a spus Vinicius, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano pe rețelele social media.

