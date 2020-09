"Vinicius este un jucator decisiv in momentele cheie" Declaratia unui fotbalist de la CFR dupa ce a ramas impresionat de prestatia fundasului central

Paulo Vinicius a fost din nou omul decisiv al CFR-ului.

Adrian Paun (25 de ani) a vorbit despre prestatia lui Paulo Vinicius dupa meciul castigat contra celor de la Hermannstadt cu scorul de 1-0. Datorita pozitionarii foarte bune la fazele fixe in careul advers, fundasul brazilian a reusit din nou sa aduca victoria CFR-ului cu o lovitura de cap dupa o centrare din corner executa de Paun.

"Ma bucur ca am reusit sa spargem gheata. Cele trei puncte sunt meritate! Stiam ce echipa intalnim, dar cele mai importante sunt punctele. Vinicius este un jucator decisiv in momentele cheie. Ne-a ajutat din nou, sper sa marcheze in continuare. Poate va fi fundasul golgheter la finalul sezonului.

Ne asteapta un meci foarte greu cu Astra, mereu am avut acolo meciuri dificile, iar apoi ne gandim si ce facem in Europa. De maine incepem analiza meciului cu Astra, Mister ne spune mereu sa ne gandim la urmatorul meci”, a declarat Adrian Paun pentru DigiSport.