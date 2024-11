Mircea Rednic: ”Arbitrul a căzut în capcană!”

La finalul meciului, Mircea Rednic s-a arătat dezamăgit de arbitrajul lui Szabolcs Kovacs și a mărturisit că, în opinia sa, penalty-ul Rapidului a fost acordat mult prea ușor.

De altfel, antrenorul de la UTA Arad și-a criticat jucătorii pentru lipsa de responsabilitate din a doua repriză și l-a pus la punct pe Robert Popa, pentru declarațiile de la finalul jocului, când și-a criticat colegii că nu au pus mai mult pericol la poarta adversă.

”O înfrângere dureroasă la felul cum am jucat. Mai ales prima repriză, a fost echilibrată, chiar cu un plus pentru echipa mea. Nu-mi dau seama ce s-a întâmplat la pauză, nu ai voie să iei gol la o fază fixă în minutul 47. Lipsă de responsabilitate, Popică a stat pe linia porții când ăla a bătut cu dreptul. A fost o greșeală în lanț, iar ei au reușit să înscrie. Noi ne-am desfăcut, am ieșit la joc.

Ne-am creat câteva situații, au fost și șuturile lui Fabry, Omondi a avut o situație de a marca. A venit un penalty foarte ușor acordat. Nu poți să dai așa ceva, a fost o ținere ușoară de tricou, nu era periculos, imediat s-a aruncat. A căzut în capcană, și el și cei de la VAR. La 2-0, s-a jucat pe contre. Asta le-am reproșat băieților mei, au fost momente în care le-am dat posibilitatea. Am și spus că e o echipă care are jucători de calitate, atacantul a speculat orice greșeală a fundașilor centrali și și-a creat ocazii.

Să nu exagereze nici Popa, de aia e portar. Și celălalt a avut șuturi, dar s-au lipit de mănușile lui, la al meu nu s-au prea lipit, au sărit din ele. În primul rând, să își vadă de jocul lui, un pic mai multă modestie. Avem impresia că ce mari jucători suntem, dar vreau să văd și în teren. Am avut nu știu câte cornere și faze fixe și am dat în primul om. Fiecare să își vadă de jocul lui, să nu vorbească de atacanți. E adevărat că și eu mi-aș dori. Au avut câteva șuturi, dar au fost la mare distanță de poartă. Nu am ce să le reproșez de prezență, de efort. Au fost două momente de care Rapid a profitat.

E o atmosferă bună, au și tras de timp. Mingi lungi, dacă n-au dat la mingi lungi pe atacant... Au știut tiki-tiki, paca-paca, își urmăresc interesul, trei puncte. Noi am jucat, am pasat, am ajutat până la 16-20 de metri, acolo, ultima soluție nu a fost cea mai bună”, a declarat Mircea Rednic la finalul jocului.

Totodată, Mircea Rednic a ținut să îi dea replica lui Marius Șumudică. Antrenorul Rapidului îi transmitea lui Rednic înaintea meciului să își ia gândul de la Rareș Pop și de la Claudiu Micovschi, jucătorii care în sezonul trecut au evoluat la Arad.

”Campionatul e foarte strâns, câștigi două meciuri, ești în play-off, pierzi două meciuri, intri în zona roșie. L-am văzut pe Rareș Pop, m-am bucurat pentru el. Șumudică a zis și de Rareș că nu mai are nicio șansă și apoi, în meciul următor, a jucat și a dat gol. Îmi pare rău de Micovschi că nu a jucat”, a adăugat Rednic.

Ce a spus Marius Șumudică înaintea meciului despre Rareș Pop și Claudiu Micovschi

”Am văzut că dânsul (n.r. - Mircea Rednic) a făcut niște remarci la adresa lor. Ei sunt jucătorii Rapidului și vor rămâne aici. UTA să își ia gândul de la ei, vor rămâne aici.

Rareș Pop și Micovschi vor rămâne la Rapid cât e Șumudică aici. UTA să își ia gândul ce la ei”, spunea Marius Șumudică.