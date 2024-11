Alex Pașcanu a fost desemnat ”omul meciului” la Rapid – UTA Arad. Fundașul giuleștenilor a deschis scorul în minutul 48. La finalul jocului, Pașcanu a dezvăluit ce i-a spus Șumudică imediat după marcarea golului și a precizat că antrenorul Rapidului i-a dat două palme care l-au durut.

Alex Pașcanu: ”Șumudică mi-a dat două palme!”

Pașcanu a vorbit și despre perioada bună pe care o traversează Rapid și a explicat că, în opinia sa, totul se datorează muncii depuse la antrenamente.

Fundașul Rapidului a fost convocat la ultimele două meciuri ale României din Liga Națiunilor, cu Kosovo și Cipru, iar Pașcanu s-a declarat nerăbdător să se alăture echipei naționale.

”Suntem fericiți că am câștigat, asta e cel mai important, nu contează cine dă gol, cine nu. Contează că am mai făcut un meci fără să primim gol și am luat trei puncte. cred că am făcut câteva faze antrenate înainte și nu ne-a ieșit, după aia am zis să mai schimbăm. La pauză, am zis să batem pe invers, în prima repriză a ieșit bine portarul lor, și a mers.

Nu mai știu exact ce mi-a zis, dar știu că mi-a dat două palme, m-a durut un pic. Mi-a dat niște indicații tactice.

Nu e niciun secret, e munca depusă zi de zi la antrenamente. Suntem fericiți că încep să vină rezultatele. E important să continuăm tot așa. E o luptă grea, oricine poate bate pe oricine, e important să legăm cât mai multe victorii.

Merg cu foarte mult entuziasm la echipa națională, abia aștept să îmi văd colegii. Azi am aflat și sunt bucuros că merg”, a spus Alex Pașcanu după meci.

Ce a spus Marius Șumudică despre Pașcanu după Rapid - UTA Arad și cum vede lupta la titlu

”Nu mă interesează titlul anul asta. E o presiune prea mare, prima dată play-off, nu cred că avem șanse nici 1% la titlu. Sunt alte echipe mai bune, CFR, Dinamo, titlul nu este un target în acest an, vreau să intru în play-off, la anul mă gândesc la titlu. Pașcanu marcheză meci de meci, cum să nu fie la lot? Sau Manea. Nu luăm gol de 5 meciuri. Sunt doi jucători care merită să fie la echipa națională”, a spus Marius Șumudică după meci.

