Vestea momentului în Superligă: o echipă nu și-a depus licența pentru cupele europene!

UTA Arad, echipa pregătită de Mircea Rednic, a ratat accederea în play-off-ul din Superligă, dar are în continuare șansa de a evolua în cupele europene.

Arădenii sperau să prindă barajul pentru Conference League, unde ar fi trebuit să treacă de două echipe pentru a evolua în cupele europene, daor că șefii clubului au decis să nu depună, în acest sezon, licența pentru competițiile organizate de UEFA.

Anunțul a fost făcut de Alexandru Meszar, patronul clubului, care spune că a luat această decizie în urma unei discuții cu antrenorul Mircea Rednic. UTA ar avea planuri mai mari pentru sezonul următor.

Alexandru Meszar anunță: UTA nu a depus licența pentru cupele europene!

„După discuții cu domnul Rednic, noi în fiecare an am depus licența pentru cupele europene, anul asta am decis să nu depunem. Având în vedere și moral și logic, am stabilit împreună cu domnul Rednic că mai important pentru noi este să nu compromitem sezonul următor. Să ne pregătim bine pentru sezonul următor să nu ne trezim că începe campionatul și n-avem echipă.

Domne, dacă nu intrăm în play-off nu merităm în Europa. Și este și normal. Echipele care nu sunt în play-off nu au ce căuta în Europa. Ăsta e principalul criteriu, ca primele echipe ale României să intre în Europa.

Era foarte greu să te califici având în vedere că ai de jucat două baraje. Cu toate că am avut licență și în anul în care am dat barajul de retrogradare. Acum am zis că prioritar e sezonul care urmează. Noi am depus dosarul doar pentru licența de Liga 1. Dumneavoastră știți istoricul. Niciodată o echipă din play-out nu a jucat în cupele europene”, a spus Meszar, la Fanatik.ro.

UTA Arad a câștigat primul meci din play-out, scor 4-3 cu FC Voluntari, și este pe locul nouă în Superliga României. Primele două clasate din play-out, adică locurile șapte și opt, vor juca în prima manșă a barajului pentru cupele europene.

Echipa care se va califica va juca în deplasare cu locul trei pentru calificarea în preliminariile Conference League.