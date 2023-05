Valeriu Iftime, întrebat dacă își vinde noua perlă la Rapid: "N-are bani domnul Șucu, să fim serioși!"

Sebastian Mailat (25 de ani) traversează o formă excelentă la FC Botoșani, unde a marcat nu mai puțin de 15 goluri în cele 35 de meciuri din acest sezon, iar Iftime spune că fostul campion cu CFR Cluj poate ajunge să valoreze peste un milion de euro.

Valeriu Iftime: "N-are bani domnul Șucu, să fim serioși"

Întrebat dacă Rapid ar putea fi o destinație pentru Mailat, Iftime a avut un mesaj ferm.

"N-are bani domnul Șucu, să fim serioși. N-are banii lui Becali. Becali dă bani în fotbal, a dat 1,8 milioane pe ăla de la Arad (n.r - David Miculescu), 1,5 pe Compagno. Cu câți bani a cumpărat Rapid până acum?

Nu e de vânzare Mailat acum, el mai are un an și jumătate la mine. Îmi place copilul că e cu școală, e modest. Știe că e momentul lui, vede că îi merge bine, are curaj. Dacă mai înscrie goluri, luăm mai mult de un milion pe el. Sunt niște întrebări, da, dar el are impresar care trăiește prin Germania și mi-a spus că el îl vinde.

Mailat nu mai vrea nici 5.000, nici 10.000 la Botoșani. El vrea bani mai mulți. Eu în niciun caz nu cresc plafonul salarial. Dacă îl crești pe Mailat la 12.000 - 15.000, următorii cresc instantaneu, iar atunci lucrurile se dau peste cap. Deodată te trezești că faci și tu o cerere de insolvență", a spus Valeriu Iftime, la podcastul VictoryExtraTime.

Sebastian Mailat ocupă locul 3 în clasamentul golgheterilor din Liga 1, cu 14 reușite. Jucătorul lui FC Botoșani este depășit doar de italianul Andrea Compagno (FCSB) și croatul Marko Dugandzic (Rapid), ambii cu câte 19 reușite.

650.000 de euro este cota de piață a lui Mailat, conform Transfermarkt

Valeriu Iftime: "Șucu e un om încrezut, vorbește prostii"

Finanțatorul lui FC Botoșani i-a dat și o replică lui Dan Șucu. Acționarul celor de la Rapid a spus recent că Valeriu Iftime este "subordonat economic lui Gigi Becali", având în vedere numeroasele transferuri făcute pe axa FC Botoșani - FCSB.

"Vorbește prostii, serios. Cum adică sunt subordonat economic? Dar ce, în altă parte n-am vândut? E un om încrezut, e cineva, l-ați ridicat mult fiind un om de afaceri serios.

Eu cred că el vorbește pe lângă subiect. N-am nicio legătură cu domnul Becali de subordonare. Nu m-a ținut domnul Becali și n-am nevoie de lucrurile astea", a mai spus Iftime.