Moldovenii au înregistrat 12 puncte după 21 de etape disputate în primul eșalon. O singură victorie, nouă rezultate de egalitate și 11 eșecuri a înregistrat FC Botoșani în acest sezon până acum.

Valeriu Iftime fierbe de furie: ”Băi, nebunule!” De ce i-a sărit muștarul

Valeriu Iftime a vorbit despre situația clubului său și a evidențiat faptul că a primit oferte atât pentru Eduard Florescu, eroul moldovenilor din victoria cu Oțelul Galați (2-0), dar și pentru Victor Dican, stâlpul din defensivă.

Patronul botoșănenilor a subliniat faptul că s-a supărat însă pe impresarul lui Dican și a dezvăluit discuția pe care a purtat-o cu el

”M-a sunat cineva care avea oferte din Polonia și din Kazahstan, dar nu pleacă Florescu acum. Nu pleacă pentru că este o măsură de respect a mea față de echipă. Și Dican are ofertă, dar m-am supărat pe impresarul lui.

Acesta mi-a spus: 'dom'ne, știți, acum echipa e prea jos și că n-o să aibă curaj'. Băi, nebunule, asta fac eu acum? Când trebuie să mă lupt până la final? Vreau să vadă lumea că suntem serioși”, a spus Valeriu Iftime, potrivit DigiSport.

Valeriu Iftime confirmă noul antrenor de la FC Botoșani și explică de ce l-a ales tocmai pe el

După plecarea lui Dan Alexa de la sfârșitul lui octombrie, banca lui FC Botoșani a fost coordonată de către Andrei Patache & Mihai Ciobanu

La finalul lui decembrie, Valeriu Iftime, patronul clubului moldovean, a găsit în cele din urmă un antrenor valid pentru botoșăneni: Bogdan Andone, care a stat ultima dată pe banca tehnică a celor de la Limassol în august 2023.

Într-o discuție cu Sport.ro, finanțatorul a subliniat că nu-l cunoaște personal pe Andone, doar că la recomandările mai multor apropiați a luat decizia de a-l instala pe banca tehnică pe antrenor.

”L-am ales pe Bogdan Andone. E vorba de feeling. Multe argumente științifice nu am găsit. Nu-l știu prea bine pe Andone. În schimb, am cules mai multe informații de la câțiva și am fost convins.

Plus ce discuții am purtat cu el la telefon și am înțeles că vrea să vină serios aici la Botoșani. Cam asta e. Să sperăm că el e omul potrivit”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.