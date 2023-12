După 21 de etape desfășurate în Superliga României, botoșănenii se situează pe ultima poziție cu 12 puncte înregistrate. O singură victorie, nouă rezultate de egalitate și 11 eșecuri au obținut până acum cei de la FC Botoșani în campionat.

Valeriu Iftime confirmă noul antrenor de la FC Botoșani și explică de ce l-a ales tocmai pe el

După plecarea lui Dan Alexa de la sfârșitul lui octombrie, banca lui FC Botoșani a fost coordonată de către Andrei Patache & Mihai Ciobanu

La finalul lui decembrie, Valeriu Iftime, patronul clubului moldovean, a găsit în cele din urmă un antrenor valid pentru botoșăneni: Bogdan Andone, care a stat ultima dată pe banca tehnică a celor de la Limassol în august 2023.

Într-o discuție cu Sport.ro, finanțatorul a subliniat că nu-l cunoaște personal pe Andone, doar că la recomandările mai multor apropiați a luat decizia de a-l instala pe banca tehnică pe antrenor.

”L-am ales pe Bogdan Andone. E vorba de feeling. Multe argumente științifice nu am găsit. Nu-l știu prea bine pe Andone. În schimb, am cules mai multe informații de la câțiva și am fost convins.

Plus ce discuții am purtat cu el la telefon și am înțeles că vrea să vină serios aici la Botoșani. Cam asta e. Să sperăm că el e omul potrivit”, a spus Valeriu Iftime pentru Sport.ro.

Bogdan Andone revine, astfel, în Superligă, acolo unde a mai pregătit FCSB, Astra Giurgiu și FC Voluntari. În ultimii doi ani a pregătit ASU Poli Timișoara în Liga 2, dar și Apollon Limassol în prima ligă din Cipru.

FC Botoșani va începe anul 2024 cu un meci dificil pe teren propriu, împotriva lui CFR Cluj, echipa de pe locul doi. Moldovenii au 12 puncte și cea mai slabă apărarea din campionat, cu 39 de goluri încasate.