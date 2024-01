Valentin Crețu a făcut anunțul: „Îi mulțumesc patronului!”

Liderul la zi din Superliga României se va întoarce în țară cu o zi înainte de duelul cu UTA Arad, programat luni, 22 ianuarie. FCSB a făcut trei transferuri în această iarnă, însă a și renunțat la jucători, după cum anunțase chiar Gigi Becali înainte de pauză.

Deși a renunțat la mulți fotbaliști, patronul de la FCSB nu s-a „îndurat” să renunțe la un jucător pe care l-a tot criticat de-a lungul timpului, căruia îi expira contractul în această iarnă.

Valentin Crețu a semnat prelungirea contractului cu FCSB

Valentin Crețu (35 ani), la care Gigi Becali a anunțat că renunță în multe rânduri, a semnat o nouă înțelegere cu vicecampioana României. Finanțatorul a anunțat că îi va oferi un nou contract drept „răsplată” pentru loialitatea sa. Fotbalistul a confirmat că a ajuns la un acord cu FCSB și a ținut să le mulțumească și conducătorilor echipei.

„Da, m-am înțeles cu clubul, pe calea aceasta vreau să-i mulțumesc și patronului pentru șansa acordată pentru că îmi doream din tot sufletul să rămân alături de colegi, am muncit patru ani și jumătate și îmi doream ca acum când suntem mai aproape ca niciodată să câștigăm campionatul să nu plec.

Le mulțumesc celor care au avut încredere în mine, staff-ului, și domnului MM Stoica, el cred că m-a ajutat cel mai mult și îi mulțumesc din tot sufletul, celor care au fost lângă mine și mă bucură și suporterii pentru că am primit atâtea mesaje.

Mulți antrenori am văzut că au vorbit frumos despre mine, le mulțumesc din tot sufletul meu. Pentru mine contează foarte mult, chiar le mulțumesc tuturor celor care au avut un gând pozitiv asupra mea.

(n.r. – Gigi Becali) Știe că m-am dăruit tot timpul când a apelat la mine, am dat tot ce am avut mai bun și m-am pregătit mereu, am fost un băiat de caracter și când a fost nevoie de mine am dat tot ce a fost mai bun ca să-mi ajut colegii și echipa”, a declarat Vali Crețu conform Prosport.

Valentin Crețu a ajuns la FCSB în august 2019, când Gigi Becali a plătit 125.000 de euro în schimbul său către Gaz Metan Mediaș. Fundașul de bandă a jucat 136 de meciuri în tricoul vicecampioanei, având și 9 assist-uri.

Ce a spus Gigi Becali despre Valentin Crețu

„Crețu rămâne, e mai mult de loialitate. Trebuie să fim și noi loiali față de el, și el a fost loial față de noi. Îl țin din respect, îi mai dau câteva zeci de mii”, a spus Gigi Becali.