Oaspeţii au deschis scorul prin Alexandru Jipa (5), după o pătrundere în interiorul terenului şi un şut care l-a surprins pe Ştefan Târnovanu.

Campioana a reuşit egalarea în finalul primei reprize (39), prin Octavian Popescu, din lovitură liberă, cu un şut la colţul scurt, de la 25 de metri. Octavian Popescu a adus-o pe FCSB în avantaj după pauză (67), cu un şut din interiorul careului, după o pasă oferită de Valentin Creţu.

Daniel Bîrligea (74) a marcat al treilea gol al gazdelor şi primul pentru el în Superligă pentru roş-albaştri.

Buzoienii au mai înscris o dată pe final, prin Mike Cestor (87), cu o lovitură de cap la cornerul executat de Dragoş Tescan.

Decizia lui Gigi Becali în privința lui Malcom Edjouma

Patronul de la FCSB a declarat, după meci, că FCSB nu va mai juca cu doi închizători în campionat, iar Malcom Edjouma va fi folosit doar în cupele europene, acolo unde este mult mai activ.

"Aveam nevoie la mijloc de un jucător care să dirijeze jocul. Plus de asta, noi am greşit din start cum am făcut echipa. Să joc cu doi închizători, Malcom ăsta o să joc cu el doar în Europa. Îşi dă viaţa acolo, aici nu prea, l-a lăsat pe ăla să dea (n.r. Jipa). În cupele europene o să-l vedeţi numai pe Malcom, că îşi dă viaţa", a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.