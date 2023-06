Universitatea Craiova vrea un jucător de la Petrolul Ploiești! Prima ofertă a lui Mihai Rotaru a fost refuzată de Marian Copilu 

Vara aceasta, Universitatea Craiova a reușit să-l readucă pe Alexandru Mitriță (28 ani) la echipă. Nu același lucru s-a întâmplat și cu Alexandru Băluță (29 ani), care a accepta oferta FCSB-ului, cu toate că era aceeași ca cea înaintată de Mihai Rotaru, după spusele omului de afaceri.

Cu transferul lui Alexandru Mitriță rezolvat, Universitatea Craiova este în căutarea unui mijlocaș central. Alesul este Jair (28 ani), de la Petrolul Ploiești, pentru care oltenii au oferit 100.000 de euro. Numai că Marian Copilu a refuzat oferta și a solicitat 300.000 de euro în schimbul brazilianului, potrivit Fanatik.

De asemenea, conform aceleiași surse, „lupii galgeni” au mai refuzat 150.000 de euro de la un club din străinătate pentru Jair.

Brazilianul a ajuns vara trecută la Ploiești, în calitate de jucător liber de contract, după ce s-a despărțit de HJK Helsinki. În prezent, este cotat de publicația Transfermarkt la 600.000 de euro.

La primul sezon la Petrolul a adunat 34 de meciuri în Liga 1, în care a marcat 3 goluri și a oferit două pase decisive.

Marius Șumudică anunță că Petrolul Ploiești va crește sub conducerea lui Marian Copilu

Marius Șumudică este convins că Petrolul Ploiești va arăta diferit în sezonul 2023-2024. Antrenorul a vorbit personal cu șeful clubului din Prahova, fiind încântat de proiectul pe care Marian Copilu vrea să-l implementeze.

„Mie-mi face plăcere să lucrez cu oameni care au avut încredere în mine și mă respectă. Iar Marian Copilu este unul dintre cei mai buni președinți cu care am lucrat, împreună cu Dani Coman. E clubul lui, a plătit niște bani și e numărul 1 în momentul de față.

Nu se pune problema acum, mai ales că au antrenor și eu sunt sub contract, dar mi-ar face mare plăcere să lucrez în viitor cu Marian Copilu. Repet, nu se pune problema anul ăsta. Am mai avut ofertă de la Petrolul, am vorbit cu liderii de galerie de acolo și aș fi fost primit ok.

Am vorbit cu el și știu ce va face în continuare. Știu ce jucători va aduce. O să-i vedeți după pregătirea asta pe Jefferson și Diomande, pe care tot eu i-am recomandat. Dacă reușesc să facă 4-5 transferuri despre care mi-a spus, se vor bate la play-off”, a declarat Marius Șumudică pentru DigiSport.