Universitatea Craiova poate da lovitura financiară! Jovan Markovic și Vladimir Screciu sunt doriți în Italia! Ce cluburi îi vor

Universitatea Craiova a renunțat la șapte jucători în această campanie de transferuri. Contractele lui Rivaldinho (28 ani), Valerică Găman (34 ani), Bogdan Mitrea (35 ani), Ionuț Vînă (28 ani), Sergiu Hanca (31 ani), Ivan Martic (32 ani) și Bogdan Vătăjelu (30 ani) au fost reziliate vara aceasta.

Însă, gruparea din Bănie mai pot pleca doi jucători, numai că, deta aceasta, pe sume importante. Potrivit DigiSport, Jovan Markovic (22 ani) și Vladimir Screciu (23 ani) au atras atenția cluburilor din Italia. Mai precis, din Serie A, Monza, club patronat de răposatul Silvio Berlusconi, este interesată de ambii jucători ai lui Eugen Neagoe, în timp ce atacantul Universității Craiova intră și în vederile lui Palermo, club din Serie B care țintește promovarea.

Jovan Markovic este cotat de publicația Transfermarkt la 1,2 milioane de euro, exact aceeași sumă ca Vladimir Screciu, colegul său din defensivă.

Jovan Markovic mai are contract cu gruparea din Bănie până în iunie 2024, în timp ce angajamentul lui Vladimir Screciu cu oltenii expiră în vara lui 2025.

Vladimir Screciu își dorește un transfer în străinătate

Înaintea meciurilor cu Kosovo, 0-0, și Elveția, 2-2, jucătorul Universității Craiova a mărturisit că perioada petrecută în Belgia, la KRC Genk și Lommel SK, l-a întărit. În prezent, Vladimir Screciu a precizat că este pregătit să facă pasul într-un campionat mai puternic, chiar dacă și-ar dori ca înainte să cucerească titlul cu echipa din Bănie.

„Îmi aduc aminte foarte bine, primul apel a fost către mama mea, am sunat-o și i-am spus această veste. După mi-am sunat prietena și apoi mi-am sunat prietenii.

A fost un parcurs destul de greu, când am plecat în străinătate, doi ani de zile, am fost numai accidentat, dar mă bucur acum că am făcut pasul și sunt sănătos, să fiu la echipa națională.

Cred că cei mai importanți factori sunt alimentația, odihna și să fii sută la sută la antrenament. Am plecat la o vârstă fragedă, dar cred că m-a ajutat foarte mult acel transfer, consider că m-am maturizat din mai multe puncte de vedere, m-am întors în România și am văzut lucrurile altfel.

Sigur, mă simt pregătit (n.r. pentru un nou transfer în străinătate), dar gândul meu este să rămân la Craiova și să câștig un titlu, momentan. Dar nu se știe ce se poate întâmpla, dacă o să se ivească posibilitatea să plec în străinătate, o să o fac”, a declarat Vladimir Screciu pentru FRF.