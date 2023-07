Dumitru Dragomir știe cu ce rezultat se încheie Dinamo - Universitatea Craiova

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal e cunoscut drept un simpatizant al celor de la Dinamo însă nu le dă vreo șansă elevilor lui Ovidiu Burcă în partida cu Universitatea Craiova.

Luptele interne de la Dinamo continuă, însă Ovidiu Burcă speră să înceapă sezonul cu dreptul după un sezon în care echipa din Ștefan cel Mare a stat în eșalonul secund.

Pronosticul lui Dragomir

"Cu toate că nepoții și copiii mei se duc la meci să vadă cum Dinamo câștigă. Eu le-am spus: ‘Bă, nu vă duceți! Eu nu merg cu voi!’. ‘Hai, că ți-am luat bilet. Păi pe mine cine mă oprește la poarta stadionului să mă întrebe de bilet?



2 solist categoric! Nu e prea puternică domne Craiova! E prea slabă Dinamo! Pentru că n-au făcut transferurile care trebuie. Au început scandalul acolo”, a declarat Dragomir, potrivit Fanatik.

Dinamo - Universitatea Craiova | Echipele de start

Dinamo: Golubovic - De Moura, Giafer, Bena, Amzar - N. Roșu, Larrucea, Iglesias, Ghezali - Bani, Abdallah

Rezerve: Dujmovic, Borcea, R. Grigore, Patriche, Țîră, Gregorio, C. Costin, I. Roșu, Dr. Irimia

Antrenor: Ovidiu Burcă

Universitatea Craiova: I. Popescu - Borța, Zajkov, Raul Silva, Bancu - Crețu, Screciu - Ivan, Roguljic, Mitriță - Trică

Rezerve: Lazar, Badelj, Ndong, Mateiu, Căpățînă, Ișfan, Danciu, Markovic, Koljic

Antrenor: Eugen Neagoe

Acționarii de la Dinamo vor să scape de Vlad Iacob

Andrei Nicolescu a dezvăluit că a convocat AGA și că Vlad Iacob urmează să fie înlăturat din funcția pe care o ocupă la Dinamo, în luna august.

„Împreună cu APCH am convocat AGA și în august să fie schimbat Vlad Iacob. Onorabil ar fi ca, în aceste 35-40 de zile, să nu ia alte decizii care să afecteze acționariatul. Nu ne permitem să ia decizii discreționare până în august.

Ne-am dorit că Vlad să facă parte din echipă, eu personal am încercat asta din februarie, nu trebuie să mai spun, în februarie avea o relație rece cu APCH și Zăvăleanu, am crezut totuși că poate nu e adevărat, poate nu Vlad crează distorsiuni în relație. Nu are rost, Vlad are o poziție acum, cu asta basta”, a spus Andrei Nicolescu.