Universitatea Craiova - Farul Constanța, LIVE TEXT, de la ora 20:00! Hagi vrea să revină pe loc de playoff

Oltenii vin cu moral bun înaintea meciului cu Farul Constanța, după ce au înregistrat o singură înfrângere, 2-1, cu FC Hermannstadt, în ultimele șapte etape.

Nici Farul Constanța nu stă rău la acest capitol. Dobrogenii au pierdut un singur meci din ultimele șapte (25 noiembrie 2023, FC Voluntari - Farul 4-2), înregistrând alte trei succese și patru rezultate de egalitate.

Universitatea Craiova – Farul Constanța, duminică, 21 ianuarie – ora 20.00

„Da, 9 meciuri de jucat, importante pentru lupta noastră ca să fim în obiectiv, să încercăm să intrăm în play-off, lucruri care ne interesează foarte mult. Avem program foarte greu, începutul ăsta de an nou, trei meciuri dificile, grele, cu adversari foarte buni.

Trebuie să arătăm foarte bine, să facem bine ambele faze, atât defensiv cât și ofensiv, trebuie să fim buni pe tranziție, așa cum am făcut-o la ultimul meci amical cu o echipă din Bulgaria. Da, an nou, optimist, există entuziasm, încercăm să facem un an foarte bun”, a spus Gică Hagi înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

De 29 de ori s-au întâlnit Universitatea Craiova și Farul Constanța în principala competiție internă, oltenii impunându-se de 12 ori, în timp ce constănțenii au câștigat zece meriuri, iar alte șapte s-au încheiat la egalitate.

„Ştiu că nu va fi uşor, dar uitându-mă în ansamblu, eu sunt mulţumit de pregătire şi sperăm să fim mai buni în acest an. Jucătorii au lucrat foarte mult în această perioadă şi ceea ce am lucrat trebuie să arătăm în meciurile din campionat”, a spus Ivaylo Petev la conferința de presă dinaintea meciului cu Farul Constanța.

Ultimul meci dintre cele două echipe s-a disputat pe 27 august 2023 și s-a încheiat cu victoria constănțenilor, scor 2-0, după o „dublă” a lui Louis Munteanu.

Universitatea Craiova ocupă locul patru în clasament, cu 34 de puncte, în timp ce Farul Constanța se află pe opt (30 puncte).