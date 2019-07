"Unii se lauda la TV si trofeul ajunge aici!" Dan Petrescu a IZBUCNIT impotriva lui Becali, a arbitrilor si a jurnalistilor: "Sunt ZUGRAV acum! Incredibil asa ceva!"

Dan Petrescu a oferit momente incredibile la conferinta de presa de astazi.

Dan Petrescu a izbucnit inaintea partidei din etapa a doua de sambata seara contra celor de la Academica Clinceni. El a acuzat arbitrajele din primele meciuri, precum si modul in care a fost catalogata Astana inaintea dublei din turul 1 preliminar al UEFA Champions League.

"Oricum, CFR nu face nimic bine de 2 ani, zici ca in ultimii 2 ani n-am castigat nimic, altii au castigat, altii se lauda pe la televizor ca sunt buni, ca sunt nu stiu ce... si trofeul ajunge aici. Noi cand castigam adversarul e slab, e mort, e blat, e nu stiu cum, cand pierdem suntem noi toti prosti, antrenorul si jucatorii! Noi suntem prosti mereu, daca jucam cu unii sunt prosti adversarii. Hai sa cada Astana cu... Doamne Ajuta! Doamne Ajuta sa mai cada cu o echipa din Romania si dupa aia vorbim dupa meci!

Am avut 2 meciuri.. 4 penalty-uri neacordate.. Pai daca erau.. nu vreau sa dau nume.. alte echipe.. Miste decizii arbitrare incredibile.. si tot de mine se ia ca ma plang.. ce sa le fac eu daca ma fura?! Cand va fi VAR si in UCL si in UEL si in campionat, gata, vor disparea aceste greseli. Eu zic ca sezonul asta nu vom avea VAR nici macar in play off.. Nicio sansa.. Nu cred ca vom avea VAR din pacate.. eu imi doresc azi, maine, cat mai repede.

M-a sunat un impresar.. Ca ce surpriza ati facut .. Vor fi dati toti afara pentru ca ei nu se asteptau la asa ceva, erau mari favoriti.. Bine, in Romania nu erau favoriti ca i-am umflat noi, i-am zugravit noi.. Comentatorii au zis ca i-am zugravit.. Incredibil.. Incredibil asa ceva. I-am zugravit pe aia de la Astana.. Sunt zugrav acuma" a fost tirada lui Dan Petrescu.