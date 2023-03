Unde vrea să antreneze Elias Charalambous, antrenorul dorit de Gigi Becali la FCSB: "Acolo am crescut"

Deocamdată Mihai Pintilii (38 de ani) conduce FCSB, însă nu deține nicio licență. Elias Charalambous este liber de contract, iar din informațiile Sport.ro ar putea fi angajat de Gigi Becali. Invitat într-o emisiune TV din Cipru, Charalambous a vorbit despre echipa pe care visează el să o antreneze la un moment dat.

Elias Charalambous vrea să antreneze Omonia Nicosia

Fostul jucător Elias Charalambous s-a născut în Africa de Sud, însă a crescut în academia clubului Omonia Nicosia. Jurnaliștii l-au întrebat pe Charalambous dacă ar vrea să devină în viitor antrenor principal la Omonia. Acesta a dat un răspuns sincer:

"Da, este echipa la care am crescut. Acolo am jucat timp de mulți ani. Niciodată nu știi unde te duce viața. Acum sunt un antrenor profesionist. Atunci când primesc o ofertă stau și o analizez. Cu siguranță m-aș gândi serios la așa ceva (n.r Omonia Nicosia)", a transmis Elias Charalambous, la emisiunea The Match.

Omonia Nicosia a câștigat 21 de titluri în Cipru. APOEL Nicosia este cea mai titrată echipă din țară, cu 28 de titluri.

Elias Charalambous a vorbit și despre PAOK Salonic, echipa pregătită acum de Răzvan Lucescu (54 de ani): "Mi se făcea pielea de găină mereu când jucam pe Toumba. Am petrecut trei ani minunați acolo. Este o echipă pe care eu și familia mea o iubim foarte mult", a mai spus Elias.

Cine este Elias Charalambous

Elias Charalambous a jucat de-a lungul carierei pentru Omonia Nicosia, PAOK Salonic, Alki Larnaca, Karlsruher, FC Vaslui, Levadiakos și AEK Larnaca. El s-a retras în 2017 și a apoi a început cursurile de antrenor.

Fostul fundaș a jucat la FC Vaslui în perioada 2012-2013. Pentru naționala Ciprului a adunat 64 de selecții, între 2002 și 2017.

După retragere, Elias Charalambous a fost antrenor secund și interimar la AEK Larnaca. Mai apoi a condus Ethnikos Achna și Doxa Katokopias. Din mai 2022 este liber de contract, iar acum se află în vizorul lui FCSB.

Gigi Becali a fost întrebat recent dacă Elias Charalambous va semna. Acesta a răspuns în stilul caracteristic: "Va sluji pe bani, nu gratuit! Își face meseria de antrenor, dar eu comand. Eu cred că o să vină unul străin, un cipriot. Știi de ce? Ca să scap de ei! În loc să pun un român... Să văd de unde îl suspendă! Străinul le zice că nu știe limba română, nici engleză, să vorbească cipriotă".

Pentru moment nu este clar când ar putea semna Elias Charalambous cu FCSB. Până atunci, clubul de la marginea Capitalei rămâne fără antrenor principal.