"Un răsfățat, păcat de talentul lui!". Comentariu fără milă la adresa lui Octavian Popescu

Tânărul de 20 ani nu l-a impresionat pe fostul antrenor Ioan Sdrobiș, considerând că este supraevaluat, la fel ca majoritatea tinerilor jucători români.

"Aveți imaginea a ceea ce se întâmplă în fotbalul românesc. Octavian Popescu... un răsfățat! Păcat de talentul lui. Vedeți câte lipsuri au în pregătirea lor? (n.r. - jucătorii tineri).

Vedeți și voi comentariile lui Becali... l-a făcut (n.r. - pe Tavi Popescu) de 50 de milioane, de 100 de milioane. La ora actuală, răul în fotbalul românesc e faptul că jucătorii sunt supraevaluați. 'Ăsta e de 100 de milioane, de 150 de milioane', apare Mitică Dragomir și mai spune și el ceva.

Antrenorii și conducătorii intervin pentru ei, plus că e și regulamentul ăsta nenorocit care te obligă să-i bagi în teren (n.r. - regula U21). Toate astea au condus la infatuarea acestor tineri.

Uitați-vă la ei când vin la echipa națională, își afișează frizurile, tatuajele și toate minunile acestea. Eu le-am spus tuturor: fotbalul e meserie, nu e joacă! Uitați-vă la ei...au mașină, trei fete în stânga, trei fete în dreapta, ăstea sunt lucrurile prioritare", a declarat Ioan Sdrobiș, potrivit gsp.ro.

Octavian Popescu, criticat de Gigi Becali

La ultimul interviu oferit, patronul de la FCSB i-a făcut fișa postului lui Octavian George Popescu. Milionarul din Pipera consideră că Florinel Coman ar trebui să devină un exemplu pentru Popescu. "Tot am încercat, ce pot să fac? Tot l-am băgat, l-am băgat, dar asta trebuie să facă antrenorii. Nu mai merge ce mergea până acum. El vrea să gâdile mingea. Nu merge cu gâdilatul mingii. Mingea trebuie pas, pas, pas, pas, așa cum văd la toate echipele valoroase din Europa. Are mingea, la doi metri are un coechipier, pas, pas, pas, combinații.

Trebuie să pasezi și să te demarci. El așteaptă mingea ca să o gâdile, să facă floricele. Nu merge cu floricele la fotbal! N-ai văzut și Coman? Mai e Coman ăla? Nu, tată, vine mingea la el, încearcă un dribling, face o fentă, vede că nu are unde, dă pasă și se demarcă. E adevărat, în careu faci, pentru că îți pune o piedică. În careu, Tavi, fă floricele!", a declarat Gigi Becali.