Un rapidist emblematic, dorit insistent de Becali: „Pentru acei oameni, merita să trădez!”

Fostul rapidist a dezvăluit că în 1997 a promis că nu va juca niciodată pentru Dinamo sau Steaua (acum FCSB), lucru care s-a și întâmplat.

Pancu a ținut însă să sublinieză că au existat pe parcursul anilor petrecuți la Rapid anumite persoane care prin comportamentul lor l-au dus la un pas de trădare, însă a rezistat tentației.

Gigi Becali a încercat să-l „fure” de două ori Pancu

„Te ataşezi de când intri acolo. Ei nu suportă trădarea. Venisem în 96', în 97' am fost întrebat şi am spus de atunci <<nu voi juca niciodată la Dinamo sau la Steaua>>. M-am ţinut de promisiune. Tentaţiile au fost. Au fost pentru că am fost şi eu dezamăgit la rândul meu de oameni, de cum s-au comportat oamenii din anumite perioade scurte de la Rapid cu mine.

Pentru acei oameni, merita să trădez, dar pentru restul, susţinătorii şi oamenii care veneau etapă de etapă la meciuri, suporterii Rapidului, nu, nu există.

(n.r. - de câte ori ai fost ofertat) De Steaua de trei ori, 2002, 2006, 2008 (n.r. - a doua şi a treia ofertă au venit din partea FCSB). Dacă era destinul, se întâmpla de la început, din 96'.

În 96' am fost în vară la Steaua, am jucat două meciuri, la Cupa Ligii nu ştiu cum, cu Dinamo şi Braşov, nu au plătit 150.000 de dolari, doar 110.000 plăteau ei pe atunci pe jucători.

Iaşi nu a vrut să mă dea, peste două-trei luni am ajuns la Rapid. 110.000 a fost ultimul preţ al lor, pe Denis Şerban cred că au plătit 200.000 şi ceva, în vara aia.

Pe Narcis Răducanu, pe Ciocoiu iarăşi... cred că pe ei doi cam suma asta au plătit-o, că alea erau sumele. Practic, ei ne chemau la un fel de trial, pe cei mai buni jucători din provincie.

Ne dădeau posibilitatea să ne antrenăm o săptămână acolo, să jucăm două jocuri, după care luau deciziile. (n.r. - ai jucat bine atunci?) Am jucat, da.

(n.r. - crezi că meritai să fii păstrat?) Nu a fost de păstrat, a fost de preţ. (n.r. - zici că au dat pe Denis Şerban 200.000) Da, puteau să dea şi pe mine. A fost doar diferenţa de preţ.

(n.r. - te-a înrăit chestia aia) Nu, pentru că nu ţinea de mine. Poate dacă Poli Iaşi accepta suma de 110.000 de dolari, jucam la Steaua. Şi era cu totul alt destin, altă situaţie. Nu mai ştia de Pancu la Rapid nimeni. Era marele avantaj că jucam direct în Liga Campionilor. Ei pe asta se bazau când luau jucători la preţurile astea.

Şi salariile erau de 10.000 de dolari pe an, care erau în două-trei-patru tranşe. La Rapid mi-au dat mai mult mi-au dat 15.000. Dar erau prime mari la Champions League. Din salarii nu câştigau mai nimic, dar câştigau de cinci ori, 10 ori un salariu din meciurile alea”, a spus Daniel Pancu, potrivit Orangesport.