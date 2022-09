Chindia Târgoviște a remizat în ultima etapă din Superligă, 1-1 cu UTA Arad, și a ajuns la 3 puncte acumulate după 8 meciuri.

Sorin Paraschiv: „Va rezista foarte bine gazonul, asta vă pot spune cert!”

Sorin Paraschiv (41 ani) consideră că lipa de rezultate a dâmbovițenilor este și din cauză că nu joacă meciurile de acasă pe teren propriu, fiind nevoiți să se deplaseze la Ploiești sau Buzău. Chiar dacă au fost inaugurate nocturna și tabela de marcaj, lucrările la noul stadion din Târgoviște nu s-au finalizat.

Noul director sportiv al Chindiei a anunțat că după aproape trei ani de construcții la arenă, elevii lui Adrian Mihalcea (46 ani) vor putea disputa partidele de pe teren propriu în Târgoviște, începând cu 1 decembrie.

„Am fost în vizită la stadion, eu am o lună jumătate de când am semnat cu Chindia. Constructorii au spus că de la 1 decembrie am juca acolo, acele 3 etape din luna decembrie. Acum, nu se știe. Noi ne-am luat ca marjă începutul returului, prima etapă din ianuarie.

Va fi altceva pentru un stadion nou, cred că va fi și mai ușor pentru noi, având suporterii în tribună. Este foarte greu. La Petrolul nu am reușit să câștigăm niciun meci, jucând acasă.

Gazonul o să fie incredibil. Este gata de 3 ani, oamenii de acolo au avut grijă de el. Dar, din nefericire, împrejurimile nu au fost gata. Va rezista foarte bine gazonul, asta vă pot spune cert”, a declarat Sorin Paraschiv la Ora Exactă în Sport, pe PRO Arena.