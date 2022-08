FCV Farul Constanța ocupă locul secund în SuperLiga, cu 15 puncte, trei mai puțin decât liderul Rapid, dar un meci în minus, 7 față de 8 ale giuleștenilor. De cealaltă parte, FCSB se află abia pe locul 13, cu doar 7 puncte acumulate în 6 etape.

Compagno - noutatea. Bouhenna și Crețu - revenire în grații

La antrenamentul oficial de ieri, Nicolae Dică l-a avut la dispoziție pe atacantul Andrea Compagno, transferat recent de la FCU Craiova pentru 1.5 milioane de euro. De asemenea, în meciul-școală au fost folosiți și fundașul central algerian Rachid Bouhenna și fundașul dreapta Valentin Crețu. Aceștia au intrat recent în colimatorul patronului Gigi Becali.

Despre Bouhenna, latifundiarul spunea că "nu mai vede iarba în viața lui. I-am zis lui MM ce îi dai, ce nu-i dau și să plece. Cu Chindia Bouhenna a distrus meciul. La primul gol i-a zis adversarului 'Ia mingea, că mie nu îmi place, să dai tu gol!', asta după ce a distrus meciul cu Rapid. Un jucător greșește... dar atât timp cât distruge echipa...".

Despre Crețu patronul ar fi aflat că înjură la antrenament și l-ar fi scos din programul obișnuit al echipei. "Acolo este casa mea, proprietatea mea, curtea mea. În curtea mea, n-are voie nimeni să spună vreo prostie sau să fumeze. Vrei, hai să negociem. Dacă nu, du-te acasă. Măi, Crețule, la mine nu ai voie să spui vreo prostie, nu să spui 'aia mea'. A zis: 'Da, nea Gigi, iartă-mă, nu mai fac' ", a precizat Becali.

Absențele FCSB: patru renegați și șase accidentați

Pe de altă parte, alți patru jucători s-au antrenat separat. Andrei Dumiter, Matei Tănasă, Florin Achim și Sorin Șerban s-au antrenat separat cu metodistul George Cotigă, în timp ce Dică coordona meciul dintre cele două echipe, pe un teren alăturat. Cei patru fotbaliști ar putea fi împrumutați, în această vară, pentru ei existând interes de la echipe din primele două divizii din România. Alături de cei patru s-a aflat și Răzvan Ducan, al treilea portar al lotului. Vadim Rață, care este și el aproape de despărțirea de FCSB și de reîntoarcerea la FC Voluntari, a participat la jocul de pregătire.

De la antrenament au lipsit Ionuț Panțîru (implant de cartilaj la genunchiul drept, operat a treia oară / ar putea reveni la antrenamente în octombrie 2022), Iulian Cristea (ruptură de ligament încrucișat anterior / va lipsi de pe teren până în 2023), Ovidiu Popescu (ruptură de ligamente încrucișate / revine pe teren în 2023), Adrian Șut (entorsă de genunchi cu afectarea ligamentului colateral extern / revine în octombrie 2022), Bogdan Rusu (fisură de metatarsian / va fi apt de joc în octombrie 2022) și Malcom Edjouma (probleme musculare / va fi recuperat în 1-2 spătămâni), toți fiind accidentați.

"Sunt mulțumit de lotul pe care îl am la dispoziție"

"Nu spuneți 'renegați'. Sunt jucători care sunt în lotul nostru. În momentul în care voi crede că merită să joace, vor juca. O fi spus domnul Becali că Bouhenna nu va mai vedea iarba la FCSB, dar a spus-o odată. Poate se mai schimbă lucrurile, se mai întâmplă anumite lucruri după. Dacă am fost supărat pe un jucător, nu înseamnă că eu țin ranchiună și că îl distrug pe acel jucător.

Sunt supărat, îi explic unde a greșit, ceea ce nu-mi convine. Dacă el este ok, se îndrepată și eu cred că poate să ajute echipa, rămâne lângă echipă. Dacă nu vom reuși să mai aducem un fundaș central, vom merge cu cei pe care îi avem. Sunt mulțumit de lotul pe care îl am la dispoziție. Chiar dacă nu va veni un fundaș central, sunt mulțumit de lotul pe care îl am", a declarat Nicolae Dică, la conferința premergătoare meciului cu Farul.

Bouhenna a ajuns liber de contract de la CFR Cluj, în această vară, și are patru prezențe, toate în SuperLiga și toate ca titular. Vali Crețu a fost cumpărat pentru 125.000 de euro de la Gaz Metan Mediaș, în august 2019, și a bifat trei prezențe în acest sezon, dintre care două ca titular.

Lotul avut la dispoziție de FCSB pentru meciul cu Farul:

Portari - Ștefan Târnovanu, Andrei Vlad, Răzvan Ducan

Fundași - Valentin Crețu, Joyskim Dawa, Denis Haruț, Joonas Tamm, Radu Boboc, Alexandru Pantea, Rachid Bouhenna, Risto Radunovic

Mijlocași - Marco Dulca, Răzvan Oaidă, Darius Olaru, Alexandru Musi, Eduard Radaslavescu

Atacanți și extreme - Florinel Coman, Ianis Stoica, Octavian Popescu, David Miculescu, Andrea Compagno, Andrei Cordea

Primul "11" posibil contra Farului:

Târnovanu - Boboc, Dawa, Tamm, Radunovic - Dulca (Oaidă), Olaru - Cordea (Miculescu), Oct. Popescu, Fl. Coman - Compagno

Foto - Gabriel Chirea