După egalul cu FC Hermannstadt, 2-2, Mihai Stoica (57 ani) explicat că Gigi Becali nu este deloc încântat de evoluțiile lui Vadim Rață (29 de ani), mijlocașul cumpărat de la FC Voluntari în urmă cu puțin mai mult de două săptămâni, în schimbul a 300.000 de euro.

Nicolae Dică: „Concluzia a fost ca el să revină la FC Voluntari”

A doua zi, Nicolae Dică (42 ani) a confirmat că nu se mai bazează pe serviciile lui Vadim Rață, și că mijlocașul central va reveni la FC Voluntari

„Ieri am avut o discuție cu patronul echipei, am discutat și cu cei de la Voluntari. Concluzia a fost ca el să se întoarcă la Voluntari. Am vorbit cu Rață acum, cum am gândit și eu, cum a gândit și patronul echipei. Cred că zilele astea se va face întoarcerea lui la Voluntari”, a declarat Nicolae Dică înaintea meciului cu Farul Constanța, de pe 1 august, de la 22:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Vadim Rață a bifat doar 3 apariții la FCSB, în care a adunat 108 minute: 45 de minute contra Chindiei (3-2), 18 minute în manșa tur cu Viking (1-2) și o repriză contra lui Hermannstadt (2-2).

Mihai Stoica: „Gigi e nemulțumit de Vadim Rață! A zis: 'Bă, m-am luat după voi!'”

„Gigi e foarte nemulțumit de Rață. A zis: 'Bă, m-am luat după voi'. Noi niciodată nu putem să știm cum face un jucător tranziția de la o echipă la alta. (n.r - E posibil să plece de acum?) Rață poate să plece doar la Voluntari, nu știu, habar n-am ce discuții sunt, dar asta e realitatea.

De exemplu, Țucudean a fost la Dinamo, părea interesant, a fost în Belgia. A venit la Steaua și nimic. Nu știa cum să scape de el. După care, la Viitorul a început ușor, ușor, a câștigat campionatul, iar la CFR Cluj a fost senzațional, senzațional!”, a spus Mihai Stoica, la Orange Sport.