Nicolae Dică e de acord cu mărirea salariului lui Tavi Popescu. Reacția spumoasă a antrenorului de la FCSB

Antrenorul FCSB crede că mărirea remunerației lunare pentru tânăra sa vedetă este un lucru normal și util, dar că Tavi Popescu ar trebuie să tindă spre evoluții bune, un transfer în străinătate și un salariu pe măsura talentului său. Pentru moment, acesta l-a egalat pe David Miculescu în privința banilor primiți de la clubul roș-albastru.

"E foarte bine că i s-a mărit salariul lui Tavi Popescu, înseamnă că patronul îl susține. Cum și eu îl susțin. Am spus mereu că am încredere în el. Are niște calități native extraordinare. În România nu prea mai avem jucători de calitatea lui. Eu sunt mulțumit de cum se antrenează, de ceea ce mi-a făcut defensiv, din ceea ce eu i-am cerut.

Într-adevăr, pe faza ofensivă trebuie să arate mai mult. Să ajungă la nivelul din sezonul trecut, când a dat goluri și pase de gol. Dar eu sunt sigur că el va ajunge să atingă un nivel bun și pe faza ofensivă, pentru că are calitate. Îi lipsește golul în acest moment. Cred că se va descătușa, după ce va marca din nou.

Nu știu ce salariu are, nu este problema mea. 10.000 de euro? Nu cred că îi ia mințile suma asta. La cum îl cunosc eu, e un băiat inteligent și este cu capul pe umeri. Sincer, eu nu cred că el ar trebui să se mulțumească cu un salariu de 10.000 de euro pe lună. El trebuie să se gândească că trebuie să ajungă la un salariu de 200.000-300.000 de euro pe lună. El are calitate și la nivelul ăla trebuie să ajungă", a declarat Nicolae Dică.

Foto - Gabriel Chirea