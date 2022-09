Un jucător de la Rapid, la un pas de FCU Craiova! Schimbul încercat de oficialii din Giulești

Alexandru Albu (29 de ani) putea ajunge în această vară la FCU Craiova, însă Adrian Mititelu a respins oferta venită din partea giulștenilor.

Dan Șucu și-ar fi dorit să-l aducă în Giulești, în perioada de mercato din vară, pe Samuel Asamoah (28 de ani), jucătorul lui FCU Craiova. Acționarul Rapidului era dispus să plătească o 350.000 de euro și să-l trimită la schimb în Bănie pe Alexandru Albu, jucător cotat de site-urile de specialitate la 1.3 milioane de euro.

Mititelu: „Domnul Șucu are forţă financiară!”

Oferta a fost refuzată de Adrian Mititelu, patronul lui FCU, așa că Asamoah va continua alături de olteni cel puțin până în iunie 2023, atunci când îi expiră contractul.

„Are o forţă financiară şi m-am bucurat că ajung asemenea de oameni în fotbal. Ei pot ridica fotbalul prin investiţii. Dacă Rapid e puternic şi valoarea echipei mele creşte.

Eu am făcut o glumă după ce-au făcut o ofertă sub nivelul mării pentru Asamoah. Eu vreau un milion de euro pe el, ei dădeau 350.000 plus Albu.

Nu-mi trebuie Albu chiar dacă-i jucător foarte bun. Ce e pentru domnul Şucu un milion când el câştigă o sută de mii de euro pe zi?”, a declarat Adrian Mititelu, pentru gsp.ro.