Un fost stelist a IRONIZAT noua 'perla' din Banie! "E usor 'domnisoara', prezinta moda cateodata"

Stefan Baiaram, fotbalistul Universitatii Craiova, este unul dintre jucatorii de perspectiva din Liga 1.

Baiaram a oferit o pasa decisiva in meciul dintre Universitatea Craiova si Dinamo Bucuresti, scor 1-0. Oficialii din Banie il vad pe jucator ca fiind 'urmasul' lui Mihaila in echipa, iar Sorin Cartu chiar l-a laudat pe tanarul fotbalist.

"Stefan Baiaram are un progres, il remarcam toti la doar 18 ani. Baiaram este un jucator cu mare calitate si toata lumea e interesata sa progreseze, sa fie un al doilea Mihaila, intr-un an-doi.Are calitati mai greu gasite in Romania, are viteza, tehnica, dar mai are multe de pus la punct, mai ales piciorul stang, dar si lovitura cu capul. Trebuie sa lucreze si singur, la individualizare, are mare potential", a declarat Sorin Cartu despre Stefan Baiaram.

Atat Cornel Dinu, cat si Basarab Panduru considera ca Baiaram este un jucator cu multe calitati, insa fostul fotbalist de la Steaua l-a ironizat pe pustiul din Banie.

"Are calitati incontestabile, sa-l mai vedem, nu ne pronuntam, are viteza, are patrundere cu mingea la picior, mi se pare usor retras in ceea ce inseamna lupta in teren", a spus Dinu pentru Telekom Sport.

"E usor 'domnisoara', e cam in varful ghetelor uneori, prezinta moda cateodata", a declarat Panduru.

In acest sezon, jucatorul Craiovei in varsta de 18 ani a jucat in 17 partide pentru Universitatea Craiova, a inscris un gol si a oferit 2 pase decisive.