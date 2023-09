„E o situație destul de delicată!” Un fost jucător al lui Dinamo, preocupat de situația clubului din „Groapă”

Ropotan a descris această situație ca fiind "destul de delicată", punctând că aceasta persistă deja de mult timp. El a subliniat că Dinamo nu ar trebui să se afle într-o astfel de situație, dacă își dorește să lupte pentru primele poziții în clasament.

Cu toate acestea, Ropotan a lăudat echipa pentru faptul că are un antrenor implicat și cu o idee de joc bine definită.

„E o situație destul de delicată. Și persistă de mult timp. Nu e plăcut. Dinamo nu trebuie să fie în situația asta. Trebuie să se bată acolo sus și să aibă un stadion propriu.

Dinamo, fără stadion cu două zile înainte de meciul cu Farul

Mă bucur că are un antrenor care are o idee joc, care e implicat și care încercă să joace fotbal, dar nu echipa nu are stabilitate. Nu are teren. Așa ceva nu există la echipele mari! Nu ar trebui să te gândești că nu ai unde să joci cu 3 zile înainte de meci. Sau să te gândești să joci pe terenul echipei adversare. E mult peste gândirea mea!

Mi-aș dori din toată inima ca Dinamo să rămâne în Liga 1. Cred cu tărie, din ce am văzut și din ce știu, că Dinamo nu va retrograda”, a spus Adrian Roptan, potrivit gsp.ro.

Dinamo urmează să o întâlnească pe Farul Constanța, vineri (22 septembrie), de la ora 21:00, în etapa cu numărul zece din Superliga.