Ultimul cartuș? Mihai Stoica, reacție categorică înainte de CFR - Universitatea Craiova 

Vicecampioana României avea nevoie de două victorii în ultimele două etape pentru a redeveni campioană, după o secetă ce datează din 2015. Egalul cu FC Voluntari încurcă situația, iar o victorie a CFR-ului în duelul cu Universitatea Craiova ar aduce un nou titlu în Gruia.

Mihai Stoica, managerul general al FCSB a comemtat șanse echipei sale în acest moment. Deși și-ar dori ca ultima etapă să aibe o miză importantă, mâna dreaptă a lui Becali susține că ardelenii sunt mari favoriți în duelul cu echipa lui Mihai Rotaru.

Ce anticipează Mihai Stoica la meciul CFR - Universitatea Craiova

”Toată lumea își face speranțe la noi. Nu neapărat că n-aș avea încredere. De jucat, se va juca cu certitudine. Sunt eu pesimist de felul meu. Eu sunt încă sub imperiul golului primit în minutul 88. Tonul lui nea Imi îl am implantat, cred că am cip. Nu îmi fac iluzii ca să nu am deziluzii. (n.r - despre declarațiile lui Mihai Rotaru) Nu știu ce înseamnă pericol de accidentare. Până acum, e egalitate. În 2017, Mihai Rotaru a alcătuit o echipă puțin mai... după care, Gigi a plătit cu aceeași monedă.

E 1-1. Eu, din câte am înțeles, s-a terminat cu chestii de genul ăsta. Tocmai d-aia, având în vedere că eu îl consider pe Mihai Rotaru un om de cuvânt, cred că Universitatea Craiova își va apăra corect șansele în seara asta”, a spus la Orange Sport Mihai Stoica, despre șansele FCSB-ului de a rămâne în lupta pentru titlu.

Cu o victorie, CFR Cluj s-ar distanța la 4 puncte de FCSB, cu o etapă înainte de final, câștigând astfel matematic un nou titlu de campioană. Dacă nu se va impune în duelul cu oltenii, elevii lui Dan Petrescu vor juca cu titlul pe masă, în ultima etapă, la Buzău, contra FCSB-ului.