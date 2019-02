Transferul ANULUI in Liga 1 a picat: "Il asteptam sa vina sa semneze!" Ce s-a intamplat cu atacantul

Clubul il astepta la antrenamente de saptamana viitoare!

Atacantul italian cu tata roman si mama brazilianca, Nicolao Dumitru Cardoso, nu mai vine in Liga 1! Varful de 27 de ani a primit oferta de la Livorno si a ales sa semneze cu echipa aflata in Serie B!

Cei de la FC Voluntari il asteptau pe jucator sa vina sa faca vizita medicala si apoi sa semneze contractul!

”Cred ca a ales Serie B, pentru ca noi ne inteleseseram cu el, il asteptam sa vina, chiar ieri trebuia sa ajunga, sa faca vizita medicala astazi si de saptamana care vine sa inceapa antrenamentele si cred ca a ales alta echipa de Serie B din Italia. Ne-a anuntat ca nu mai vine.



Cautam acum, pentru ca in momentul in care ne-am inteles cu el, la contract, la tot, jucatorul venea aici sa semneze cu noi. Urma sa treaca numai vizita medicala. si aseara am, primit vestea asta nefericita. Era un jucator interesant, pe care l-am urmarit bine, Bergodi il stia de cand juca la Napoli, in Italia, era ceva interesant. Tata roman, mama afro-brazilianca, era interesant ca jucator” a declarat Ioan Andone pentru Telekom Sport.

Crescut de Empoli, Dumitru Cardoso a ajuns in 2010 la Napoli, club la care a fost legitimat timp de 7 ani, perioada in care a fost imprumutat insa la multe echipe, printre care si Empoli sau Nottingham Forest. El a ajuns in ianuarie 2018 la Gimnastic Tarragona in Spania iar acum revine in Serie B.