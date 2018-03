Transfer important la Academia Rapid! Burca a parasit clubul. Cine i-a luat locul

Ovidiu Burca a decis sa se retraga din functia de manager al Academiei Rapid, din motive personale.

Marti, 13 martie, in direct la PRO TV: 21.45 Man United - Sevilla! Bucurati-va de fotbal! Joi 15 martie 22:00 PRO X: Arsenal - AC Milan in Europa League!

Postul ramas vacant va fi ocupat de unul dintre cei mai iubiti rapidisti din istoria clubului, Nicolae Stanciu.



Academia Rapid, echipa infiintata de Primaria Sector 1 Bucuresti, care se vrea continuatoarea clubului istoric, il va avea pe Nae Stanciu in postura de manager, astazi, la primul meci oficial al "visiniilor" din 2018, contand pentru etapa a 16-a a Ligii a 4-a Bucuresti. Meciul contra lui CS Progresul 2005 va incepe de la ora 15.00 si se va juca pe Stadionul "Coresi", iar giulestenii ii vor avea in lot, pe langa Daniel Pancu si Daniel Niculae, si pe Vasile Maftei, Ionut Voicu si Marian Vlada.

Fost capitan al Rapidului, Stanciu detine recordul de meciuri in prima liga pentru giulesteni, evoluand de 323 de ori in tricoul alb-visiniu, pentru care a marcat 10 goluri. In prima liga, Stanciu a debutat pe 16 septembrie 1990, iar din 1996 a devenit capitan de echipa si a pastrat banderola pana in 2001, cand aceasta a fost preluata de Adi Iencsi. In 2002, dupa aproximativ 400 de jocuri in tricoul Rapidului, Stanciu a plecat la Anzhi Machachkala, unde a stat un sezon, incheindu-si cariera de fotbalist la FC Oradea, in 2004. El are in palmares un campionat (1999), doua Cupe ale Romaniei (1998, 2002) si doua Supercupe ale Romaniei (1999, 2002), toate cu Rapid. In 2014, fostul capitan al Rapidului a fost presedinte in Giulesti, pentru cateva luni, inlocuindu-l pe Nicolae Manea, insa a fost schimbat odata cu venirea lui Valeri Moraru.