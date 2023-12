Transfer de TOP în Major League Soccer!

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a anunțat pe rețelele social media, citându-l pe Paul O Keefe, că Hugo Lloris ar putea ajunge în Major League Soccer, la Los Angeles FC.

Italianul a informat că Tottenham Hotspur a acceptat propunerea venită din partea celor de la Los Angeles FC, iar verdictul final în ceea ce privește plecarea lui Lloris din Premier League e chiar a portarului.

???????????? LAFC are advancing in talks to sign Hugo Lloris from Tottenham, deal being discussed on player side but MLS move considered concrete as @pokeefe1 called.

Spurs already gave the green light, it’s up to Lloris. pic.twitter.com/vUTKOgoE8X