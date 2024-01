Tottenham Hotspur a anunțat transferul: ”Bine ai venit”

După 20 de etape desfășurate în primul eșalon al Angliei, Tottenham Hotspur se situează pe a cincea poziție cu 39 de puncte. În consecință, londonezii au înregistrat până acum 12 victorii, trei rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

După ce s-a vehiculat în presa din străinătate că Timo Werner s-a înțeles cu Tottenham Hotspur, londonezii l-au anunțat oficial în cele din urmă pe fotbalistul de 27 de ani marți seară, în timp ce oficialii lui Spurs negociază cu agenții internaționalului român Radu Drăgușin.

”Bine ai venit, Timo”, au scris cei de la Tottenham Hotspur pe rețelele social media.

Clubul din Premier League l-a adus pe Timo Werner sub formă de împrumut până la finele actualei stagiuni. Neamțul a mai evoluat în eșalonul de top al Angliei la Chelsea, în perioada iulie 2020 - august 2022.

Willkommen, Timo! ????

We're delighted to announce the loan signing of Timo Werner, subject to international clearance ✍️