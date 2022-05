Antrenorul celor de la FCSB și-a „certat” jucătorii pentru că nu au gestionat bine finalul de joc, în care Voluntari a marcat golul egalizator, prin Cristi Costin. Cei de la FCSB au acuzat că reușita ilfovenilor a fost marcată din poziție de ofsaid.

Toni Petrea, după Voluntari - FCSB: ”N-am gestionat bine finalul de joc”

”Nu e ceea ce ne-am propus, să câștigăm acest meci. Cred că am făcut un joc bun, am avut multe ocazii, am ratat foarte mult. Am luat două goluri... Nici nu știu cum să le numesc, unul la ultima fază din prima repriză și apoi cu această fază din ultimele minute, nu știu ce să zic dacă a fost gol valabil sau nu.

Miza partidei și-a pus amprenta asupra evoluției echipei noastre, dar asta este situația. Toți erau conștienți, i-am văzut motivați, iar eu spun că am făcut un meci bun, am avut atitudine. Asta este, se poate întâmpla la fotbal.

N-am gestionat bine finalul acesta de joc, mai erau cinci minute, n-am reușit să închidem jocul, ne-am retras cam mult. Le-am atras atenția să nu-i lăsăm să joace pe minge lungă, așa cum s-a întâmplat la golul doi”, a declarat Toni Petrea.

FCSB are 53 de puncte și este la doar un punct în spatele celor de la CFR Cluj, care vor juca mâine meciul decisiv cu Universitatea Craiova. În cazul unui succes, ardelenii vor câștiga titlul cu numărul opt și al cincilea la rând în Liga 1.

Vicecampioana are nevoie ca Universitatea Craiova să scoată un rezultat pozitiv în Gruia pentru ca meciul din ultima etapă să se joace cu titlul ”pe masă” la Buzău. CFR Cluj - Universitatea Craiova e duminică, de la ora 21:30.