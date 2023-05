Toni Petrea, reacție dură după înfrângerea cu U Cluj: "Nu prea arătăm că merităm să continuăm în prima ligă"

Echipa antrenată de Ioan Ovidiu Sabău s-a impus prin golurile marcate de Martin Remacle (35) şi de Dan Nistor (65), din pasa belgianului.

Chindia Târgoviște, care are trei eşecuri consecutive şi cinci în ultimele şase etape, riscă să retrogradeze direct după evoluţiile din ultima vreme. U Cluj a pierdut un singur meci din ultimele cinci etape, având trei victorii şi un egal.

Declarațiile lui Toni Petrea după U Cluj - Chindia Târgoviște 2-0



"Am avut ocazii, dar nu am reușit să le fructificăm. Eu am convingerea că retrogradarea și menținerea se vor decide pe teren, nu în funcție de simpatii.

Noi avem probleme, nu prea arătăm că merităm să continuăm în prima ligă. Mai avem un joc, să vedem ce reușim să facem.

Ne-am fi dorit să fie gata de mai mult timp stadionul. Acum, concentrarea noastră trebuie să fie 100% la ultimul joc, care va fi foarte greu", a declarat Toni Petrea.

Chindia Târgoviște joacă în ultima etapă din play-out cu FC Voluntari, în timp ce UTA Arad va evolua cu CS Mioveni, deja retrogradată, și cu FCU Craiova, iar FC Argeș mai are două jocuri, cu FCU Craiova și Petrolul Ploiești.