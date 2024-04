”Te motivează faptul că se vorbește despre transferul la FCSB?” Cum a răspuns Louis Munteanu după Farul - CFR 5-1

Gigi Becali a anunțat recent că Louis Munteanu, unul dintre marcatorii din partida de la Ovidiu, este pe lista sa pentru următorul sezon, iar în ultimele zile s-a scris că patronul roș-albaștrilor a negociat cu Fiorentina, echipa de care aparține atacantul împrumutat la Farul.

Cum a răspuns Louis Munteanu când a fost întrebat despre transferul la FCSB

Louis Munteanu a fost întrebat dacă simte o motivație în plus atunci când se vorbește despre transferul său la FCSB, însă atacantul constănțenilor a subliniat că a fost întotdeauna motivat atunci când a îmbrăcat tricoul constănțenilor.

”Un meci perfect, suntem fericiți că am reușit să legăm două victorii. Nu trebuie să ridicăm pedala și trebuie să facem un meci mare cu Rapid și să câștigăm. La multe meciuri eram trist, nervos, eu nu sunt acel tip de jucător, mi-a plăcut mereu să mă distrez pe teren, mă bucur că în seara asta am reușit și sper să fac la fel și la următoarele meciuri.

De ce să nu credem, am demonstrat și în timpul campionatului că putem juca mai bine cu echipele de play-off. Se vede că suntem într-o creștere.

(n.r. Reporter: Te motivează faptul că se vorbește despre transferul la FCSB?) Motivat am fost mereu când am jucat la acest club. Aici am crescut, am demonstrat că sunt cu gândul aici și sper ca și la următoarele meciuri să câștigăm și să marchez dacă se poate.

Este o luptă grea, dar trebuie să ne facem jocul, să punem presiune, să avem posesia. Mister mereu găsește câte o soluție, nu se plânge de jucători. Mă înțeleg foarte bine cu Cojocaru, se vede în teren. Din păcate s-a lovit, sper să nu fie ceva grav. Mereu a avut ghinion”, a spus Louis Munteanu la finalul meciului.

