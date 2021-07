"Te duceai, te scriai si puneai banii pentru amenzi". Rica Neaga, dezvaluiri inedite despre perioada in care a jucat la Steaua

Rica Neaga a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o la Steaua si despre unitatea grupului de atunci.

Fostul fotbalist a facut mai multe dezvaluiri inedite in cadrul unui interviu acordat pentru as.ro, unde a povestit despre Mirel Radoi si felul in care functionau lucrurile atunci in cadrul echipei.

"Miercurea ieseam la masa, toti. Trebuia sa bifeze toata lumea. Miercurea era antrenamentul de dimineata, iar joia dupa amiaza. Radoi era un lider adevarat, dar, pe langa el, erau si alti lideri in vestiar.

In vestiar, la Mirel, unde se schimba el, in templu, cum intrai, el era primul din stanga, avea o agenda sus. Ajunsesem sa ne scriem singuri in agenda. Te duceai, te scriai si puneai banii pentru amenzi, in functie de ce faceai. La finalul saptamanii plateam masa cu ei, luam fase, sau ce mai avea nevoie pentru echipa. Eram un grup", a povestit Rica Neaga.

sursa foto: Agerpres