"Te bate o echipă dintr-un campionat care... nu ştiu ce e ăla". Farul Constanța, pusă la zid după eliminarea din Champions League

Campioana din Superliga României nu a putut trece de Sheriff Tiraspol, fiind învinsă, la general, cu scorul de 1-3.

După ce s-a impus pe teren propriu, la limită, datorită golului marcat de Kiki, trupa antrenată de Gică Hagi a avut o evoluție sub așteptări în retur, pierzând categoric, scor 3-0.

Basarab Panduru, surprins de eliminarea campioanei



Fostul internațional român a mărturisit că nu se aștepta ca Farul Constanța să fie surclasată de liderul din Republica Moldova, campionat în care evoluează doar opt echipe.

"M-a surprins eliminarea, dar nu la fel de mult cum m-a surprins felul cum au jucat. Mi s-a părut o echipă care joacă un meci amical. Nu am văzut dorinţa aia. Nu am văzut nimic din ce am văzut la Farul până acum. Mă aşteptam să fie şi mai proaspeţi, nejucând în campionat, să arate mult mai bine fizic.

M-a mirat că Mazilu a ieşit cu contractură. Golurile nu mai vorbesc de ele. Au fost luate după nişte greşeli din cale afară. Nu mă aşteptam la lucrurile astea, plus că te bate o echipă dintr-un campionat care... nu ştiu ce e ăla. E un campionat de opt echipe, dintre care două retrogradează. Se joacă 14 meciuri, 7 cu 7, tur-retur, după care pleci dintr-un play-off de la 0. Nu cred că există vreun campionat în care se mai întâmplă aşa ceva.

Deci să te bată o echipă din campionatul ăsta... Sigur, au adus niște jucători, dar nu am văzut niciun euro dat pe vreunul dintre ei. M-am uitat la meciuri, sunt unii care nu au jucat. Este al doilea an la rând în care campioana noastră pierde cu echipe mai slab cotate. Nu ştiu ce se întâmplă, dar nu prea e OK", a declarat Basarab Panduru, potrivit Orange Sport.