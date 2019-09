Takayuki Seto a dat lovitura! A refuzat Astra si acum se lupta pentru un nou titlu de campion in Europa

Seto a refuzat Astra pentru o echipa din Nordul Europei.

Japonezul Takayuki Seto (33 ani) detine recordul pentru cele mai multe partide jucate de un jucator strain in Liga 1 (263). Mijlocasul defensiv a evoluat pentru Astra Giurgiu in prima liga din Romania intre 2009 si 2018, cu o pauza de jumatate de an in care a jucat in Turcia, la Osmalispor, plus doua sezoane anterioare, petrecute in Liga 2 si Liga 3.

Reintors in vara anului trecut in Japonia, la Ventofert Kofu, “Taka” a evoluat putin si a decis sa se intoarca in Europa, insa nu a mai acceptat sa revina la Astra, se pare din cauza unor restante financiare neachitate de echipa din Giurgiu.



In ianuarie 2019, fotbalistul asiatic a semnat cu FK Rigas Futbola Skola (RFS) din Letonia. Seto a bifat 20 de prezente in actualul sezon (16 ca titular) din cele 26 de etape jucate de echipa sa (sistem primavara-toamna), care ocupa pozitia secunda in Virsliga si asteapta pasi gresiti facuti de liderul Riga FC. RFS joaca pe un stadion de 1.000 de locuri din capitala Letoniei si ii mai are in lot pe lituanianul Girdvainis, ivorienii Doumbia si Kouadio, croatii Blagojevici si Vukmanici si sarbii Lemajici si Kalugerovici.