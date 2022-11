Surpriză! Manchester United i-a găsit înlocuitor lui Cristiano Ronaldo. Cine este atacantul

După evenimentele din vară, când Cristiano Ronaldo nu a ajuns la antrenamentele „diavolilor roșii”, iar recent întreaga situație când Erik ten Hag l-a lăsat deoparte pe starul portughez după ce nu a dorit să intre pe teren cu Tottenham, Manchester United i-a găsit înlocuitor „șeptarului”.

Potrivit SPORTbible, conducerea grupării de pe Old Trafford îl dorește pe Eric Maxim Choupo-Moting, atacantul de la Bayern Munchen care nu a bifat decât 282 de minute în tricoul „bavarezilor” în acest start de sezon al campionatului Germaniei.

„Manchester United îl ia în considerare pe atacantul lui Bayern Munchen, Eric Maxim Choupo-Moting, drept un înlocuitor pentru Cristiano Ronaldo”, au scris cei de la SPORTbible, pe rețelele social media.

