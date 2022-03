Șumudică, total contrariat de ultimele evenimente din Liga 1: „Mi s-a părut deplasat. N-am mai văzut așa ceva!”

În minutele de prelungire ale meciului (90+3'), suporterii rapidiști prezenți pe stadion i-au cerut demisia lui Mihai Iosif, antrenorul giuleștenilor.

Ca răspuns la scandările venite din tribune, Mihai Iosif a părăsit banca tehnică și a așteptat finalul partidei pe culoarul ce duce spre vestiare.

Șumudică, la Ora Exactă în Sport

Șumudică este de părere că Iosif a greșit atunci când a părăsit banca tehnică, uitând că și el a procedat la fel în 2015, pe când era antrenorul Astrei („Șumi a susținut atunci că a plecat la spital, pentru că avea „palpitații”).

„Dacă m-ar fi interesat postul de antrenor la Rapid, le-aș fi contabilizat rezultatele. Din câte am înțeles, dintre ultimele 20 de meciuri au câștigat două sau trei. Nu mă interesează acest subiect, nu m-a interesat în nicio clipă. Nu am fost ofertat de Rapid și nu mă interesează să preiau Rapid în acest moment. Nu știu de unde atâta frustrare la foști colegi de-ai mei. Probabil ei și-ar dori să fie antrenori la Rapid, i-aș fi deranjat dacă aș fi fost printre candidați.

Nu am nimic cu Iosif. Până acum l-am lăudat, felicitat, am fost alături de el, am spus și în continuare spun că a făcut rezultate OK, dar nu am văzut în viața mea un antrenor care să plece de pe bancă în momentul când este contestat sau i se cere demisia.

E prima oară când văd așa ceva, să pleci de pe bancă și să privești meciul din tunel. Ce semnal dai echipei? Mi s-a părut un pic deplasat, dar probabil va învăța și el, iar cu timpul experiența pe care o va căpăta îi va permite să nu mai facă așa greșeli. Nu ai voie să părăsești banca, tu ești ultimul, cel care stinge lumina!”, a declarat Șumudică la PRO X, în emisiunea „Ora exactă în sport”.

Sancțiune dură pentru Rapid după meciul cu Dinamo

Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal a sancţionat, luni, clubul FC Rapid cu disputarea a două partide cu porţile închise pe teren propriu şi o penalitate sportivă de 60.000 de lei ca urmare a incidentelor provocate de fanii proprii la meciul cu Dinamo (scor 1-1) din etapa a 28-a a Ligii I.

"În baza art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu măsura programării a două jocuri fără spectatori pe teren propriu şi penalitate sportivă de 60.000 lei", se menţionează în soluţia comisiei publicată pe site-ul oficial al LPF.

Articolul din Regulamentul Disciplinar invocat de Comisia de Disciplină face referire la introducerea, aprinderea şi aruncarea de petarde şi artificii în interiorul arenelor sportive.

În aceste condiţii, formaţia Rapid nu va putea fi susţinută de suporterii proprii la meciul cu Academica Clinceni, programat la Mioveni, în etapa a 30-a a sezonului regulat, şi în prima partidă de pe teren propriu din play-out-ul Ligii I.

Conform Regulamentului Disciplinar, FC Rapid a atins pragul maxim de penalitate financiară, iar la fiecare nouă abatere referitoare la aruncarea în teren de materiale explozive clubul este sancţionat gradual cu disputarea partidelor fără spectatori, cumulat cu sancţiunea maximă de 60.000 lei. Gruparea giuleşteană a jucat deja un meci cu porţile închise din acest motiv, cel cu Sepsi OSK, scor 1-1, în etapa a 26-a a Ligii I.

Clubul Dinamo a fost la rândul său sancţionat cu o penalitate sportivă de 22.500 lei pentru incidentele provocate de fanii săi la meciul cu Rapid prin aprinderea şi aruncarea în teren cu petarde şi artificii.

Tot luni, Comisia de Disciplină a FRF a sancţionat clubul CS Mioveni cu penalitate sportivă de 10.000 de lei pentru nerespectarea protocolului medical în contextul pandemiei prin depăşirea limitei acceptate de spectatori la meciul cu FCSB, scor 1-1, în etapa a 27-a a Ligii I.