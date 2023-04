Ultima confruntare dintre Rapid București și FCSB s-a întâmplat în sezonul regulat, atunci când formația dirijată de Adrian Mutu a pierdut cu 1-3 pe Național Arena, în etapa cu numărul 17 din Superligă.

Șumudică dezvăluie: „Din acest motiv vrea Rapid să o bată pe FCSB!”

Marius Șumudică a vorbit despre situația de la Rapid, în care fanii i-au cerut demisia actualului tehnician de la club, Adi Mutu. De asemenea, Șumudică a precizat că giuleștenii nu vor să o vadă pe FCSB campioană în anul centenarului.

„Nu știu despre demersul suporterilor de la Rapid, jur. Eu spun un lucru clar de la început, am spus mereu lucrurilor pe nume. Am foarte mulți prieteni rapidiști, Gigi Corsicanu’, Bocciu, toți șefii de la brigăzi. Am crescut cu ei, îi cunosc. S-a creat emulație la Rapid, lumea așteaptă să meargă la un spectacol.

Nu știu de acest demers și ar fi trebuit să știu, cred că aș fi aflat. Cred că suporterii Rapidului nu vor face acest lucru și vor susține echipa la meciul cu FCSB.

Vor să bată FCSB-ul, ca FCSB să nu fie campioană în anul centenarului Rapidului. Eu vreau să ies din ecuația asta, foarte mulți spun că Șumudică bagă bățul prin gard la Rapid. Nu am putere! Financiar nu se pune problema, pentru că suporterii Rapidului nu pot fi cumpărați”, a spus Marius Șumudică, potrivit Digi Sport.

Cum arată play-off-ul Superligii