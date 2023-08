Șumudică a intrat în direct și a spus totul despre oferta lui Mititelu: "Jenant, am rămas perplex! Tu vrei să mă dai afară"

Duminică, negocierile dintre FC U Craiova și Marius Șumudică s-au încheiat fără succes. Părțile nu au intrat în amănunte inițial, precizând doar că nu s-au înțeles asupra anumitor termeni din contract.

Șumudică a intrat în direct și a spus totul despre oferta lui Mititelu

Între timp, Șumudică a ținut să ofere anumite precizări. Antrenorul spune că a refuzat FC U Craiova din cauza a trei puncte din contract.

Cel mai important punct ar fi avut legătură cu o clauză în oglindă cerută de Șumudică: 300.000 de euro dacă este demis de club sau aceeași sumă, dar plătită de el, dacă părăsește echipa. FC U Craiova a refuzat propunerea sa, moment în care tehnicianul spune că a simțit că ceva nu este în regulă.

Șumudică a vorbit și despre alte clauze "jenante" impuse de FC U Craiova, care l-au "lăsat perplex".

"Eu regret că ajungem la o astfel de discuție cel puțin deplasată, ca să nu zic altfel. Corect ar fi să ne vedem fiecare de treaba lui, mai ales că n-am apucat să lucrăm împreună. Pe mine mă deranjează că se vehiculează niște chestii și niste sume neadevărate. Ascultați-mă bine, știți că sunt un om franc. Șumudică nu voia în nicio clipă să se ajungă aici, dar nici nu pot să accept să citesc prin media fel de fel de bazaconii, de sume. Am citit azi că trebuia să primesc vreo 400.000 de euro despăgubiri. Total eronat. Contractule se întindea pe durata unui an de zile cu obiectiv de a juca play-off pentru Europa, iar dacă jucam acel play-off, continuam încă un an.

Au fost multe motive care m-au făcut să declin. Am primit contractul și l-am dat avocatului meu, așa mi se pare normal. Un antrenor care ajunge la un nivel ok cred că trebuie să-și permită să plătească o casă de avocatură, nu să aibă tot felul de bazaconii prin contract, iar apoi să piardă. Am cerut răgaz până azi dimineață să punem la punct tot ce trebuia. Între timp, eu am modificat trei puncte din contract. Nu mai spun de fișa postului, care era una... ne bufnea și râsul... îmi punea inteligența la îndoială. Ceva de inteligență, niște bazaconii.. râdea și avocatul! În fine, nu vreau să intru în detalii.

Au fost trei motive, care erau în avantajul clubului și prin care puteau rupe contractul oricând. Eu nu puteam accepta așa ceva, mai ales că era o echipă luată din mers, după 7 etape. Dacă aș fi preluat-o a doua zi, n-aș fi spus nimic urât. N-aș fi spus că e nepregătită sau că am luat-o după 7 etape. Făceam lucrul ăsta, dar dacă eram lăsat să termin anul. Care era condiția? O clauză în oglindă până la sfârșitul anului. Dânșii au fost de acord. Eu am cerut o sumă. Puteam să pun și 5 milioane clauză. Dacă erau cu mine în barcă, suma respectivă nu conta, pentru că eu nu voiam să plec de la Craiova. Mergeam acolo cu inima deschisă. Am cerut o clauză de 300.000 de euro dacă voi fi demis.

Băiatul domnului Mititelu mi-a răspuns: 'Noi nu putem să plătim banii ăștia'. I-am zis: 'Păi, stai, mă, deja te gândești să mă dai afară sau cum? Adică ce?'. Eu am rămas perplex când am auzit lucrul ăsta. Ei au zis că n-au banii ăștia. Când am auzit asta, din start am simțit că e ceva în neregulă. Puteam să pun 1-5-10 milioane. Eu, dacă vreau, 150.000 de euro îi plătesc din buzunarul meu în cazul în care primesc o ofertă din Turcia sau Arabia Saudită și plec oricând, dar n-aș fi făcut asta din respect pentru jucători și club. Aș fi vrut să rămân și să-mi duc munca la bun sfârșit. Când președintele îmi spune că nu poate plăti 300.000, din start te gândești că vrei să mă dai afară.

Au mai fost două clauze despre care nu vreau să vorbesc. Pentru mine, una dintre ele este jenantă. Nici nu vreau să o spun la televizor.

Lumea înțelege greșit. Eu nu vreau să iau 300.000 de euro. Eu vreau să-mi duc contractul la bun sfârșit. Tocmai de acea nu vreau să mă mai trezesc cu lacătul pe ușă. Eu vreau să muncesc, să încerc să fac maxim cu această echipă. Aș fi venit cu inima deschisă, chiar dacă o preluam în timpul campionatului, cu un portar U21. Începusem să vorbesc cu jucătorii, să clădesc o echipă. Referitor la condiții, au fost condiții de salarizare decentă, normale pentru staff-ul lui Șumudică.

Salariile? Erau 2-3 antrenori mai bine plătiți decât mine. Dacă voi considerați că 4.000 de euro este un salariu normal pentru un preparator fizic, eu nu consider așa ceva. Staff-ul meu, care are licență Pro, și au plătit numai 4.000 de euro pentru licență, dacă voi considerați că 4.000 de euro e salariu mare... mie nu mi se pare. Eu am un preparator fizic care a studiat în Anglia, Spania. Eu am acceptat pentru că îmi doream să lucrez, dar era clauza respectivă, care n-a fost acceptată. Și au mai fost două clauze, una era despre locul din clasament. Puteam să fiu demis dacă nu ajungeam pe locul 8, eu luând-o de pe 13, fără să fac pregătirea și fără să fac selecția. Abia în iarnă puteam să îmbunătățesc lotul. Nu mi se pare normal să dai antrenorul afară în martie.

A treia clauză care m-a deranjat era prima de instalare. Ei voiau să fie plătită în două tranșe: o parte acum și una în ianuarie. Era o sumă modică, nu știu de ce au vrut așa. Acum o parte și o parte la 1 ianuarie. Eu am spus să plătească suma respectivă în termen de 3 zile. Eu, dacă îmi iau mașina acum, nu pot să-i zic ăluia că-i dau banii în ianuarie, că nu mi-o dă. Sunt niște lucruri pe care lumea trebuie să le știe, să nu înțeleagă că Șumudică e un tip pretențios. Eu vreau să fiu respectat. Am luat contractul, l-am dat la avocat. Le doresc baftă, vreau să aibă rezultate, dar nu vreau să se vehiculeze că luam sute de mii de euro. Doar dacă eram demis era treaba dânșilor. Cum și eu, dacă voiam să plec și aveam ofertă, puteam să le achit banii și să plec", a spus Marius Șumudică, la Digisport.