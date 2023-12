Suma incredibilă pentru care s-a vândut Rapid: ”M-a aburit ca pe fraieri”

Cristescu a intrat în fotbal după ce George Copos și-a manifestat intenția de a vinde clubul Rapid. Mai târziu, acesta a cedat echipa către Valerii Moraru.

Dornic să scape de echipă, Cristescu a acceptat o sumă ”simbolică” pentru posibilitățile sale financiare. Moraru i-a plătit nu mai mult de 25.000 de dolari în schimbul clubului Rapid, care ar fi avut, în acel moment, și o sumă impresionantă în conturi, de peste 1,4 milioane de euro, susține Cristescu.

Valerii Moraru a plătit suma de 25.000 de euro în tranșe, pe parcursul unui an, povestește fostul acționar rapidist.

Nicolae Cristesc povestește cum s-a vândut Rapidul: ”M-a aburit ca pe fraieri”

„Am vorbit cu avocații, vreau să cedez echipa unui nou investitor, care promisese că face, că investește. Am zis că eu nu pot s-o mai țin în continare pentru că este extrem de greu, și singur. Și nu poți s-o dai gratis, faci un act de vânzare-cumpărare.

Mi-a făcut un preț de 25.000 de dolari, mai puțin nu putea, că a zis că se interpretează.

Și mi-a dat într-un an de zile, mi-a dat banii eșalonat. Mi-a făcut capul mare, m-a aburit ca pe fraieri. Am martori, frate!”, a spus Nicolae Cristescu, la Fanatik.ro.

Rapid a intrat în faliment în 2016, dar și-a reluat activitatea din Liga 4, cu ajutorul Primăriei Sectorului 1 și primarului de atunci, Dan Tudorache. În 2020 a revenit în Liga 1, cu Victor Angelescu acționar, iar ulterior Dan Șucu a preluat pachetul majoritar de acțiuni.