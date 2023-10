În cadrul evenimentului au fost prezentate rezultatele studenților Universității din Craiova, care au realizat lucrări inovative și aplicative de licență, master sau doctorat.

Student Innovation Day! Universitatea din Craiova a organizat un eveniment și l-a invitat pe Emil Săndoi. "Am terminat două facultăți!"

Emil Săndoi, fost selecționer al României U21 (2006-2013, 2022-2013), dar și interimar al reprezentativei mari (2011), a evidențiat că a absolvit două facultăți: Mecanică și Educație Fizică și Sport.

De asemenea, Emil Săndoi a precizat că a îmbrățișat de mic matematica și fizica, însă nu a practicat niciodată domeniul pe care l-a absolvit

„Și eu sunt aboslvent al Facultății de Mecanică din Craiova, al Facultății de Educație Fizică și Sport și îmi aduc aminte de anii studenției. Aveam multe examene la care a trebuit să învăț. Chiar și toată materia!

Să spun ceva. Eu am fost la Liceul 'Frații Buzești' din Craiova, la matematică-fizică. Mama a fost din domeniu. Am îmbrățișat de mic chestiile astea și mă bucur că am făcut asta.

Chiar dacă am terminat Facultatea de Mecanică, mi-a folosit în viață doar ca experiență de viață, nu am practicat”, a spus Emil Săndoi.

Universitatea din Craiova a creat evenimentul Student Innovation Day alături de Primăria și Consiliul Local al Municipiului Craiova, Direcția Județeană de Sport Dolj, Basecamp, Clubul Sportiv Universitatea Craiova și Prokinetic.