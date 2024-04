Ștefan Târnovanu, propus unui mare club al Europei: "O adevărată forță!"

În vara anului trecut, Gigi Becali anunța că a primit o ofertă de 3 milioane de euro pentru Ștefan Târnovanu, însă a refuzat-o imediat, solicitând nu mai puțin de 10 milioane de euro.

La aproape un an distanță, scoțienii de la The Rangers Journal îl propun pe Ștefan Târnovanu în poarta lui Rangers în cazul în care clubul se va despărți în această vară de goalkeeper-ul englez Jack Butland (31 de ani).

"Târnovanu este genul de jucător care ar putea căuta un transfer din dorința de a reveni în naționala României. Este un portar care a impresionat foarte mult în competiția internă, unde a strâns 15 meciuri fără gol primit după 33 de jocuri și are un procentaj al paradelor de 75%. A apărat și două penalty-uri din șapte în acest sezon și este o adevărată forță în propriul careu", a scris The Rangers Journal.

Actualul număr 1 al lui Rangers este Jack Butland, care a fost transferat gratis în vara anului trecut. Fostul goalkeeper de la Stoke, Birmingham sau Crystal Palace are contract până în 2027 cu gruparea de pe Ibrox, însă presa scoțiană scrie că există posibilitatea ca portarul să fie vândut în vară.

Name: Ștefan Târnovanu

Age: 23

Nationality: Romanian

Club: FCSB

Transfermarkt Value: £2.5m

Târnovanu is a player who may be looking for a move to get himself back into the Romania team.

He's another who's massively impressed domestically, with fifteen clean sheets in… pic.twitter.com/K8RWE4Wru5