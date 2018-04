Steaua, fata in fata cu o performanta uriasa la partida cu CFR Cluj! Ce se va intampla daca reuseste sa o opreasca pe echipa lui Dan Petrescu

Echipa lui Nicolae Dica n-a mai pierdut un meci in campionat din noiembrie!

Neinvinsa in ultimele 13 etape, Steaua lui Dica are ocazia de a se apropia poate decisiv de titlu de campioana in acest sezon. Duminica joaca impotriva principalei adversare, CFR Cluj, avand un avans de 2 puncte in clasament. Cu 9 victorii si 4 egaluri in aceasta serie, Steaua va egala a 3-a cea mai buna serie de meciuri fara infrangere din ultimele 2 decenii!

Steaua n-a mai pierdut un meci pe National Arena in campionat din octombrie 2016 si daca va incheia play-off-ul fara vreo infrangere, va egala a 2-a cea mai lunga serie din ultimele 2 decenii, cea a echipei lui Victor Piturca din 2003.

Cea mai lunga serie din ultimii 20 de ani ramane a echipei lui Laurentiu Reghecampf din 2003/2004 cand Steaua a avut 28 de partide fara infrangere in campionat. Steaua are 3 infrangeri in acest sezon, toate in meciuri in deplasare: 0-1 cu Viitorul si CSM Poli Iasi si, ultima, 0-2 cu Astra in sezonul regulat.