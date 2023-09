Sorin Preda, fără secrete! Noul acționar al lui Dinamo a dezvăluit de ce a decis să investească la clubul din „Groapă”

Cu un atașament emoțional profund față de echipa „câinilor roșii”, Preda a explicat că decizia sa de a se implica financiar în club are rădăcini adânci în pasiunea pentru fotbal și pentru echipa din „Groapă”.

„Mi-am petrecut copilăria alături de Dinamo, am văzut foarte multe meciuri pe stadion. În primul rând, dintr-un atașament emoțional. Sunt dinamovist de mic, familia noastră este plină de dinamoviști, am crescut cu echipele lui Dinamo, merg la stadion de când aveam cinci-șase ani, mie Dinamo mi-a făcut copilăria frumoasă!”, a spus Sorin Preda, potrivit Prosport.

Preda a mai susținut că pentru el, Dinamo a reprezentat mai mult decât o simplă echipă de fotbal. A prins acele echipe glorioase din anii '80, cu legende precum Augustin și Mulțescu, care au oferit performanțe memorabile. Faptul că a avut ocazia să se apropie de club și să fie martor la aceste momente de glorie i-a întărit legătura cu Dinamo, mai spune el.

„Am rămas aproape de Dinamo, la Dinamo am făcut și sport o perioadă, am continuat în limita timpului pe care l-am avut la dispoziție după ce am început cariera profesională să mai merg la meciuri, să mă țin informat cu ce se întâmplă la Dinamo și cu fenomenul acesta”, a adăugat Preda.

Decizia de a deveni acționar la Dinamo București a fost concretizată în urma unei întâlniri întâmplătoare cu Eugen Voicu, la o conferință din luna mai.

„În luna mai, m-am întâlnit cu domnul Voicu la o conferință, total întâmplător, eu eram vorbitor, dânsul era în audiență. La prima pauză de cafea, a venit, am făcut cunoștință, aveam informații din presă că a demarat proiectul Red&White pentru Dinamo și am primit o invitație la meci, m-ați și văzut. Cu CSA Steaua, undeva în luna mai, apoi am fost la meciul cu FC Argeș, după care am început discuțiile pentru un eventual parteneriat”, a mai spus Sorin Preda.

Sorin Preda a devenit acționar la Dinamo, după ce a achiziționat 28 de acțiuni de la „Dinamo Socios”, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Andrei Cionca.