Prima reprezentativă o va întâlni pe Bulgaria marți, 4 iunie, de la ora 15:00, și pe Liechtenstein vineri, 7 iunie, de la ora 21:00.

Sorin Cârțu, reacție acidă după ce Edi Iordănescu a anunțat lotul naționalei: ”I-a pus în cap, dar ce-l interesează pe el?”

Edward Iordănescu, selecționerul României, a anunțat lotul pentru cele două jocuri de pregătire. Singurul fotbalist de la Universitatea Craiova convocat a fost Nicușor Bancu.

Antrenorul Universității Craiova, Costel Gâlcă, a dezvăluit recent că Andrei Ivan ar fi trebuit să facă și el parte din lotul primei reprezentative

Sorin Cârțu, fost președinte la trupa din Bănie, a mărturisit că era convins de faptul că Alex Mitriță nu va fi convocat, în ciuda bunelor evoluții din actuala stagiune de la revenirea în Oltenia.

”Eu eram sigur că nu-l ia! A avut cifre, dar dacă el (n.r. Edi Iordănescu) le ignoră, acum ce să-i faci? E jupânul, echipa lui s-a calificat şi face ce vrea! Antrenorul e suveran! Poate că i-a pus în cap pe cei din Oltenia, dar ce-l interesează pe el?

E decizia lui şi n-ai ce să-i faci! Şi eu am fost antrenor şi am avut parte de momente în care a trebuit să iau decizii şi am nemulţumit lumea. Uneori a ieşit bine, alteori nu şi au avut ei dreptate… Asta e!

Din punctul meu de vedere, eu zic că trebuia să facă parte din lot! Dar întotdeauna am zis că n-o să-l ia. Mitriţă să-şi vadă de viaţa lui de fotbalist, să ia deciziile cele mai bune pentru el, duminică să facă o partidă mare şi să califice echipa în Conference şi să uite de relaţia asta”, a spus Sorin Cârțu, potrivit GSP.

Lotul României pentru meciurile de pregătire din iunie

PORTARI: Florin NIȚĂ (Gaziantep | Turcia, 20/0), Horațiu MOLDOVAN (Atletico Madrid | Spania, 10/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 1/0), Răzvan SAVA (CFR Cluj, 0/0);

FUNDAȘI: Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 16/1), Vasile MOGOȘ (CFR Cluj, 5/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 15/0), Bogdan RACOVIȚAN (Rakow | Polonia, 1/0), Adrian RUS (Pafos | Cipru, 19/1), Ionuț NEDELCEARU (Palermo | Italia, 26/2), Andrei BURCĂ (Al-Okhdood | Arabia Saudită, 27/1), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 34/2);

MIJLOCAȘI: Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 16/0), Marius MARIN (Pisa | Italia, 16/0), Alexandru CICÂLDĂU (Konyaspor | Turcia, 36/4), Răzvan MARIN (Empoli | Italia, 54/3), Nicolae STANCIU (Damac | Arabia Saudită, 68/14), Adrian ȘUT (FCSB, 1/0), Darius OLARU (FCSB, 16/0), Constantin GRAMENI (Farul Constanța, 0/0), Dennis MAN (Parma | Italia, 22/7), Valentin MIHĂILĂ (Parma | Italia, 19/4), Ianis HAGI (Deportivo Alaves | Spania, 33/5), Florinel COMAN (FCSB, 13/1);

ATACANȚI: Denis DRĂGUȘ (Gaziantep | Turcia, 9/2), George PUȘCAȘ (Bari | Italia, 41/11), Denis ALIBEC (Muaither | Qatar, 37/5), Daniel BÎRLIGEA (CFR Cluj, 1/0).